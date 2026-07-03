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Argentina y Cabo Verde van a tiempo suplementario tras igualar 1-1

Tras cerrar una fase de grupos ideal, la Selección Argentina busca meterse en octavos de final del Mundial 2026. Seguí las incidencias del partido.

3 de Julio de 2026
Argentina enfrenta a Cabo Verde en busca de los octavos de final.
Argentina enfrenta a Cabo Verde en busca de los octavos de final. Foto: Infobae.

Tras cerrar una fase de grupos ideal, la Selección Argentina busca meterse en octavos de final del Mundial 2026. Seguí las incidencias del partido.

La Selección Argentina busca meterse entre los mejores equipos del Mundial en Miami, donde enfrenta a la sorpresiva Cabo Verde, que dejó afuera a Uruguay. Lionel Messi abrió el marcador en el primer tiempo.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS!

 

94 MINUTOS: ¡VOZINHA EVITÓ LA VICTORIA ARGENTINA!

El arquero reapareció para rechazar un tiro libre de Lionel Messi en la puerta del área.

 

91 minutos: Leandro Paredes probó de lejos

El remate del hombre de Boca Juniors fue controlado sin problemas por Vozinha.

 

88 minutos: el equipo de Scaloni reclamó un penal

El campeón del mundo reclamó una mano de un hombre de Cabo Verde en el área, pero el árbitro Drew Fischer dio continuidad.

 

84 minutos: Argentina agotó la tercera y última ventana de cambios

La cuarta modificación fue el ingreso de Nicolás Tagliafico por Facundo Medina, quien se retiró con una molestia física.

 

83 minutos: otra modificación en Argentina

Leandro Paredes por Rodrigo De Paul.

 

80 MINUTOS: ¡TREMENDA SALVADA DE CABO VERDE!

Pico Lopes despejó la pelota en el área chica antes de que Enzo Fernández la empuje a la red.

 

71 MINUTOS: ¡OTRA ATAJADA DE VOZINHA!

El guardameta de Cabo Verde tuvo una respuesta a puro reflejo para irse de un palo a otro para despejar el zurdazo de Messi en un tiro libre.

 

67 minutos: falta a Messi y primer amonestado del partido

Kevin Pina se llevó la amarilla por una infracción al 10 en el último tercio de la cancha.

 

62 minutos: doble cambio en Argentina

Julián Álvarez y Nicolás González por Lautaro Martínez y Lautaro Martínez.

 

62 MINUTOS: ¡INFERNAL TAPADA DE VOZINHA A MESSI!

El arquero de 40 años rechazó un mano a mano contra Leo en el área y, en el rebote, los defensores despejaron el balón al córner.

 

58 MINUTOS: ¡GOL DE CABO VERDE!

Ryan Mendes le entregó un pase a Deroy Duarte con caño incluido sobre Facundo Medina y el autor del gol realizó un remate que se filtró entre las piernas de Lisandro Martínez antes de ingresar en la red.

 

 

53 minutos: atajada clave del Dibu Martínez

El arquero argentino se recostó sobre su palo izquierdo para detener el tiro a distancia de Deroy Duarte.

 

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

La selección argentina vence 1-0 a Cabo Verde en el Estadio Miami y avanza a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que ya espera Egipto después de eliminar a Australia. Luego de un comienzo complicado, en el que la Albiceleste le costó encontrar los caminos para llegar al área rival, tuvo que aparecer Lionel Messi para destrabar la historia a los 27 minutos con un excelso pase de Lisandro Martínez y una mejor definición del 10 ante Vozinha para encaminar el trámite de camino al entretiempo.

 

44 MINUTOS: ¡BUENA TAPADA DE VOZINHA!

El arquero de Cabo Verde despejó un remate frontal de Enzo Fernández desde afuera del área.

 

 

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

38 minutos: la Selección controla el trámite con la tranquilidad de la ventaja

El equipo de Lionel Scaloni maneja los tiempos del encuentro en los Estados Unidos después del tanto señalado por Messi.

 

27 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!

El 10 recibió un pase magistral de Lisandro Martínez desde mitad de cancha al área rival y definió con la cara externa de su botín zurdo ante la marca de Diney Borges. La pelota superó a Vozinha y entró a la red para sellar el 1-0 en Miami. Lleva 7 tantos en esta edición de la Copa del Mundo, sumado a que alcanzó ocho encuentros seguidos marcando goles en la cita mundialista.

 

 

24 minutos: pausa de hidratación en Miami

 

17 minutos: nuevo intento de Lionel Messi

El 10 probó su zurda en un tiro libre, pero la trayectoria del balón terminó en las manos del arquero.

 

Foto: TyC Sports.
Foto: TyC Sports.

 

14 minutos: primera llegada al arco

Lionel Messi se combinó en el área con Thiago Almada y sacudió un remate cruzado que se perdió a algunos metros del arco de Vozinha.

 

 

8 minutos: Cabo Verde se mantiene replegado y le tapa los caminos al campeón

Fiel a su estilo de juego, el elenco africano evita tomar riesgos y le entrega la pelota a Argentina, que llega con facilidad al último tercio de la cancha, pero no es fino en la culminación de las jugadas.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Temas:

Argentina Cabo Verde Mundial 2026
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