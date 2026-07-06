Organizan bingo solidario para ayudar a joven que lucha contra un cáncer muy agresivo

REDACCIÓN ELONCE
Lucio Urquiza, de 20 años, lucha contra un sarcoma de Ewing. Su familia organiza un bingo solidario para afrontar los gastos del tratamiento y las internaciones. "Todo es bienvenido. No necesitamos grandes cosas, simplemente el apoyo y el cariño de la gente", expresó su mamá a Elonce.
Un bingo solidario se realizará el próximo domingo 12 de julio con el objetivo de colaborar con Lucio Urquiza, un joven de 20 años que desde hace más de un año enfrenta un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta su abdomen y requiere un tratamiento permanente y de alto costo.
"Lucio está atravesando un tipo de cáncer que se llama sarcoma de Ewing y lo tiene alojado en el peritoneo", expresó a Elonce su mamá, Carolina Rivero, al contar el difícil momento que atraviesa la familia y aclaró que, si bien cuentan con obra social, existen numerosos gastos que deben afrontar diariamente.
Carolina explicó que la enfermedad provocó la aparición de tres tumores abdominales que comprimen distintos órganos y generan una importante acumulación de líquido. "Los tumores están apretando sus órganos y la vena cava. Eso hace que acumule líquido en el abdomen y se le edematicen completamente las piernas, los pies y la panza", relató.
Como consecuencia, Lucio debe modificar permanentemente su vestimenta debido a la inflamación. "Cada vez necesita talles más grandes. Incluso dejó de usar ropa interior porque ya no la soporta", contó su mamá.
Además, explicó que el cuadro le ocasionó complicaciones intestinales que obligaron a incorporar nuevos cuidados médicos.
Más de un año de lucha
Lucio fue diagnosticado hace un año y tres meses y desde entonces atraviesa distintos tratamientos oncológicos. "Primero hizo dos ciclos de quimioterapia endovenosa y ahora comenzó una quimioterapia vía oral", indicó Carolina.
Cada 15 o 20 días debe ser internado para realizarle una punción que permita drenar el líquido acumulado en el abdomen. "Cada internación puede durar entre cinco y diez días. Después de que le drenan el líquido recién puede desinflamarse un poco y volver a caminar o sentarse", explicó.
Los gastos que enfrenta la familia
Aunque la cobertura médica cubre parte del tratamiento, existen numerosos gastos adicionales que la familia debe afrontar. "Tenemos obra social, pero hay mucha medicación que queda afuera de la cobertura, además de los gastos de traslado y todo lo que implica cada internación", señaló.
La mujer explicó que, al no contar con movilidad propia, cada viaje hacia los centros de salud representa un importante esfuerzo económico.
Un bingo para colaborar
Con el objetivo de reunir fondos, familiares, amigos y compañeros de trabajo organizaron un bingo solidario. La actividad se realizará el domingo 12 de julio, desde las 14, en el Club Peñarol, ubicado en calle Ituzaingó 250.
Además de convocar a participar del evento, la familia solicita colaboración con premios para el bingo. "Todo es bienvenido. No necesitamos grandes cosas, simplemente el apoyo y el cariño de la gente, que para nosotros en este momento es muy importante", expresó Carolina.
Las entradas estarán disponibles desde este fin de semana y quienes deseen colaborar también podrán hacerlo mediante aportes económicos. Los interesados pueden comunicarse al (0343) 155062078.
Agradecimiento por el acompañamiento
Durante la entrevista, Carolina agradeció especialmente el apoyo recibido por sus compañeros de trabajo de la Sastrería Policial, familiares, amigos y todas las personas que colaboran con la organización del evento.
"Quiero agradecer a mis compañeras, a mi jefa Lorena Enrique, a mi familia y a todos los que nos acompañan. En un momento tan difícil, ese apoyo significa muchísimo para nosotros", manifestó emocionada.
Finalmente, invitó a toda la comunidad a sumarse al bingo solidario. "Los esperamos a todos y les agradecemos de corazón el acompañamiento en este momento que estamos atravesando", concluyó.