 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Ciencia y tecnología

El Domo Inmersivo suma una programación especial para las vacaciones de invierno

La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados. Las inscripciones, junto con la programación completa de funciones, días y horarios, están disponibles en la página web del domo.

3 de Julio de 2026
El Domo Inmersivo suma una programación especial.
El Domo Inmersivo suma una programación especial. Foto: (GPER).

La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados. Las inscripciones, junto con la programación completa de funciones, días y horarios, están disponibles en la página web del domo.

El Domo Inmersivo suma una programación especial para vacaciones. Durante el receso invernal, el Gobierno de Entre Ríos invita a disfrutar de una experiencia inmersiva única en el Domo del MiradorTEC, en Paraná. Del 6 al 19 de julio, habrá una programación especial con proyecciones 360°, sonido envolvente y contenidos especialmente pensados para compartir en familia.

 

La propuesta es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, como parte de la agenda de actividades organizadas para las vacaciones de invierno. Durante dos fines de semana, de jueves a domingo, grandes y chicos podrán viajar por el universo, explorar las profundidades del océano, descubrir cómo funciona el cerebro humano, encontrarse cara a cara con dinosaurios y vivir muchas otras aventuras a través de la tecnología inmersiva.

 

Cada función combina imágenes en 360°, sonido de alta calidad y efectos visuales que convierten el domo en un escenario donde aprender y sorprenderse van de la mano. Además, cada experiencia fue diseñada para despertar la curiosidad, incentivar la participación y ofrecer una propuesta diferente para disfrutar en familia. Como parte de la actividad, quienes asistan también podrán compartir pochoclos durante la función.

 

La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados. Las inscripciones, junto con la programación completa de funciones, días y horarios, están disponibles en la página web del domo.

Temas:

Instituto Becario Entre Ríos becas cronograma de pagos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso