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Deportes En busca de los cuartos de final

Impresionante triunfo de Argentina: superó a Egipto por 3 a 2 en sufrida victoria y está en cuartos de final

Argentina superó por 3 a 2 a Egipto por los octavos de final del Mundial. Messi erró un penal y el arquero del rival ya es figura. El ganador del encuentro enfrentará a Colombia o Suiza.

7 de Julio de 2026
Argentina le ganó a Egipto.
Argentina le ganó a Egipto. Foto: (Reuters).

Argentina superó por 3 a 2 a Egipto por los octavos de final del Mundial. Messi erró un penal y el arquero del rival ya es figura. El ganador del encuentro enfrentará a Colombia o Suiza.

Argentina superó por 3 a 2 a Egipto por los octavos de final del Mundial. El ganador del encuentro enfrentará en la siguiente ronda a Colombia o Suiza, que jugarán esta tarde desde las 17.

¡ARGENTINA GANÓ UN PARTIDO ÉPICO PARA METERSE EN CUARTOS! | Argentina 3-2 Egipto | RESUMEN

 

El desarrollo del partido:

 

95 minutos: Dos cambios en Argentina

Ingresaron Nicolás Otamendi y Facundo Medina. Salieron Cristian Romero y Julián Álvarez.

 

93 minutos: ¡Gol de Argentina!

Enzo Fernández marcó de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez. Argentina pasa a ganar 3-2 en un partido increíble.

 

83 minutos: ¡Golazo de Messi para el empate de Argentina!

El capitán sacó un remate dentro del área para el 2-2 ante Egipto.

 

82 minutos: ¡Lautaro Martínez no pudo conseguir el empate!

Gran jugada individual de Messi. El delantero del Inter cabeceó afuera.

 

79 minutos: ¡Gol de Argentina!

Cuti Romero convirtió de cabeza tras un centro de Messi. Egipto gana 2-1.

 

77 minutos: Egipto se perdió el tercer gol

Trezeguet remató afuera. La pelota dio en la parte exterior de la red.

 

 

73 minutos: ¡Otro cambio en Argentina!

Gonzalo Montiel ingresó en lugar de Nahuel Molina. En Egipto, Mahmoud Trezeguet entró en reemplazo de Haissem Hassan.

 

70 minutos: se detiene el partido por la pausa de hidratación

 

67 minutos: ¡Gol de Egipto!

Un contragolpe letal del conjunto africano. Centro Haissem Hassan de para la definición de Mostafa Ziko. Pierde Argentina 2-0.

 

65 minutos: ¡Dos cambios en Argentina!

Ingresa Nicolás González en lugar de Tagliafico y Lautaro Martínez por De Paul.

 

60 minutos: ¡Anulado el gol de Egipto!

El árbitro confirmó una infracción sobre Lisandro Martínez en la previa de la jugada. Hay tiro libre para Argentina.

 

58 minutos: ¡Gol de Egipto!

Mostafa Ziko defnió ante la salida del Dibu Martínez luego de una gran jugada de Haissem Hassan. Revisan una posible infracción previa.

 

56 minutos: Otra situación de gol para Argentina

Tagliafico se la bajó a Julián Álvarez dentro del área, pero el arquero egipcio llegó primero y capturó la pelota.

 

52 minutos: Leandro Paredes probó

Leandro Paredes probó de media distancia y la pelota se fue por encima del travesaño

 

47 minutos: Remate débil de Rodrigo De Paul a las manos del arquero

Argentina comenzó atacando en el segundo tiempo y el mediocampista probó con un disparo al medio del arco.

 

¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya juegan la etapa complementaria Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.

Ingresó Hamdy Fathy en el conjunto africano. Sin cambios en la Albiceleste.

 

¡Final del primer tiempo!

Argentina pierde 1-0 con Egipto por los octavos de final del Mundial. Yasser Ibrahim abrió el marcador a los 15 minutos y Messi falló un penal a los 21′.

 

Tiempo cumplido: se adicionaron cinco minutos

 

39 minutos: ¡Otra vez se lució el arquero de Egipto!

Mostafa Shobeir Oufa evitó el gol de Julián Álvarez tras un centro de Tagliafico.

 

37 minutos: Lionel Messi remató desviado

Luego de recuperar la pelota en el sector de Egipto, el capitán probó de lejos con la pierna izquierda, pero no encontró el arco.

 

31 minutos: ¡El palo le negó el empate a Messi!

El capitán argentino ejecutó un tiro libre que dio en el palo derecho del arco de Egipto.

 

28 minutos: ¡Argentina se perdió el gol del empate!

El arquero egipcio le tapó un cabezazo a Alexis Mac Allister.

 

23 minutos: Se detiene el partido por la pausa de hidratación.

Egipto le gana 1-0 a la Argentina. Messi falló un penal.

 

20 minutos: ¡Messi falló el penal!

Mostafa Shobeir Oufa le detuvo el penal al capitán argentino al arrojarse a su lado izquierdo.

 

18 minutos: ¡Penal para Argentina!

Nicolás Tagliafico ingresó al área y fue derribado.

 

14 minutos: ¡Gol de Egipto!

Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro y le ganó en el salto a Lisandro Martínez para el 1-0 del seleccionado africano.

 

10 minutos: Partido parejo en el comienzo

Argentina y Egipto no se sacan ventajas en Atlanta. Es repartido el manejo de la pelota en los primeros instantes del juego.

 

1 minuto: ¡Duro golpe en la rodilla de Enzo Fernández!

El jugador argentino se tomó su pierna y preocupó al cuerpo técnico. El mediocampista se recuperó.

 

¡Comenzó el partido!

El árbitro francés Francois Letexier dio la orden y ya juegan Argentina y Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial.

 

 

El once de Egipto

 

La selección de Egipto se enfrenta a la Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 y su director técnico, Hossam Hassan, ya confirmó el 11 titular.

Mostafa Shoubir en el arco; una línea de cuatro defensores con Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia y Karim Hafez; un doble cinco integrado por Emam Ashour y Mohanad Lashin; por delante, Mohamed Salah, Marawan Attia y Haissem Hassan conformarán la línea de tres mediocampistas ofensivos; mientras que Mostafa Zico será el único delantero.

El once confirmado de la Selección Argentina

 

La Selección argentina ya tiene formación confirmada para enfrentar este martes a Egipto, desde las 13 en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.

 

Emiliano "Dibu" Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Julián Álvarez.

Temas:

Argentina Egipto Lionel Messi Mundial 2026
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