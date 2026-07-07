Impresionante triunfo de Argentina: superó a Egipto por 3 a 2 en sufrida victoria y está en cuartos de final

Argentina superó por 3 a 2 a Egipto por los octavos de final del Mundial. Messi erró un penal y el arquero del rival ya es figura. El ganador del encuentro enfrentará a Colombia o Suiza.
Argentina superó por 3 a 2 a Egipto por los octavos de final del Mundial. El ganador del encuentro enfrentará en la siguiente ronda a Colombia o Suiza, que jugarán esta tarde desde las 17.
El desarrollo del partido:
95 minutos: Dos cambios en Argentina
Ingresaron Nicolás Otamendi y Facundo Medina. Salieron Cristian Romero y Julián Álvarez.
93 minutos: ¡Gol de Argentina!
Enzo Fernández marcó de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez. Argentina pasa a ganar 3-2 en un partido increíble.
¡GOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINAAAAA! 🇦🇷 📺 Argentina 3-2 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/7e1KLGsDSK— telefe (@telefe) July 7, 2026
83 minutos: ¡Golazo de Messi para el empate de Argentina!
El capitán sacó un remate dentro del área para el 2-2 ante Egipto.
¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLL DE AAAAAARGEEEEENTINAAAAA!!! MESSI LE ROMPIÓ EL ARCO A OUFA Y PUSO EL 2-2. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gK4Ycq8Zq6— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
82 minutos: ¡Lautaro Martínez no pudo conseguir el empate!
Gran jugada individual de Messi. El delantero del Inter cabeceó afuera.
79 minutos: ¡Gol de Argentina!
Cuti Romero convirtió de cabeza tras un centro de Messi. Egipto gana 2-1.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Leo y el Cuti Romero descuenta de cabeza 📺 Argentina 1-2 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/eKgDMu7kgc— telefe (@telefe) July 7, 2026
77 minutos: Egipto se perdió el tercer gol
Trezeguet remató afuera. La pelota dio en la parte exterior de la red.
73 minutos: ¡Otro cambio en Argentina!
Gonzalo Montiel ingresó en lugar de Nahuel Molina. En Egipto, Mahmoud Trezeguet entró en reemplazo de Haissem Hassan.
70 minutos: se detiene el partido por la pausa de hidratación
67 minutos: ¡Gol de Egipto!
Un contragolpe letal del conjunto africano. Centro Haissem Hassan de para la definición de Mostafa Ziko. Pierde Argentina 2-0.
¡GOL DE EGIPTO! 🇪🇬 Nuevamente de contra el equipo africano convierte en pies de Zico 📺 Argentina 0-2 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/ECxWCDimI8— telefe (@telefe) July 7, 2026
65 minutos: ¡Dos cambios en Argentina!
Ingresa Nicolás González en lugar de Tagliafico y Lautaro Martínez por De Paul.
60 minutos: ¡Anulado el gol de Egipto!
El árbitro confirmó una infracción sobre Lisandro Martínez en la previa de la jugada. Hay tiro libre para Argentina.
¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO! Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
58 minutos: ¡Gol de Egipto!
Mostafa Ziko defnió ante la salida del Dibu Martínez luego de una gran jugada de Haissem Hassan. Revisan una posible infracción previa.
56 minutos: Otra situación de gol para Argentina
Tagliafico se la bajó a Julián Álvarez dentro del área, pero el arquero egipcio llegó primero y capturó la pelota.
52 minutos: Leandro Paredes probó
Leandro Paredes probó de media distancia y la pelota se fue por encima del travesaño
47 minutos: Remate débil de Rodrigo De Paul a las manos del arquero
Argentina comenzó atacando en el segundo tiempo y el mediocampista probó con un disparo al medio del arco.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya juegan la etapa complementaria Argentina y Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.
Ingresó Hamdy Fathy en el conjunto africano. Sin cambios en la Albiceleste.
¡Final del primer tiempo!
Argentina pierde 1-0 con Egipto por los octavos de final del Mundial. Yasser Ibrahim abrió el marcador a los 15 minutos y Messi falló un penal a los 21′.
Tiempo cumplido: se adicionaron cinco minutos
39 minutos: ¡Otra vez se lució el arquero de Egipto!
Mostafa Shobeir Oufa evitó el gol de Julián Álvarez tras un centro de Tagliafico.
Increíble atajada del arquero Shobeir a Julián 😲 📺 Argentina 0-1 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/GhIMViDgBL— telefe (@telefe) July 7, 2026
37 minutos: Lionel Messi remató desviado
Luego de recuperar la pelota en el sector de Egipto, el capitán probó de lejos con la pierna izquierda, pero no encontró el arco.
31 minutos: ¡El palo le negó el empate a Messi!
El capitán argentino ejecutó un tiro libre que dio en el palo derecho del arco de Egipto.
¡MESSI CASI LA CLAVA DE TIRO LIBRE! La pelota impactó contra el poste derecho y evitó el empate de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2Jpkp5o2Qi— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
28 minutos: ¡Argentina se perdió el gol del empate!
El arquero egipcio le tapó un cabezazo a Alexis Mac Allister.
¡LO TUVO ARGENTINA! MacAllister sorprendió de cabeza y Shobeir Oufa salvó a Egipto. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gCrWhyp10J— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
23 minutos: Se detiene el partido por la pausa de hidratación.
Egipto le gana 1-0 a la Argentina. Messi falló un penal.
20 minutos: ¡Messi falló el penal!
Mostafa Shobeir Oufa le detuvo el penal al capitán argentino al arrojarse a su lado izquierdo.
¡MESSI ERRA EL PENAL! ❌ ¡Vamos Argentina, vamos Leo! 📺 Argentina 0-1 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/jQsG8iiJOv— telefe (@telefe) July 7, 2026
18 minutos: ¡Penal para Argentina!
Nicolás Tagliafico ingresó al área y fue derribado.
14 minutos: ¡Gol de Egipto!
Yasser Ibrahim conectó de cabeza un centro y le ganó en el salto a Lisandro Martínez para el 1-0 del seleccionado africano.
¡GOL DE EGIPTO! 🇪🇬 Ibrahim ganó en el área y de cabeza abre el marcador 📺 Argentina 0-1 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/eJnGvjLn5C— telefe (@telefe) July 7, 2026
10 minutos: Partido parejo en el comienzo
Argentina y Egipto no se sacan ventajas en Atlanta. Es repartido el manejo de la pelota en los primeros instantes del juego.
1 minuto: ¡Duro golpe en la rodilla de Enzo Fernández!
El jugador argentino se tomó su pierna y preocupó al cuerpo técnico. El mediocampista se recuperó.
¡Comenzó el partido!
El árbitro francés Francois Letexier dio la orden y ya juegan Argentina y Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial.
El once de Egipto
La selección de Egipto se enfrenta a la Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 y su director técnico, Hossam Hassan, ya confirmó el 11 titular.
Mostafa Shoubir en el arco; una línea de cuatro defensores con Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia y Karim Hafez; un doble cinco integrado por Emam Ashour y Mohanad Lashin; por delante, Mohamed Salah, Marawan Attia y Haissem Hassan conformarán la línea de tres mediocampistas ofensivos; mientras que Mostafa Zico será el único delantero.
El once confirmado de la Selección Argentina
La Selección argentina ya tiene formación confirmada para enfrentar este martes a Egipto, desde las 13 en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026.
Emiliano "Dibu" Martínez
Nahuel Molina
Cristian Romero
Lisandro Martínez
Nicolás Tagliafico
Rodrigo De Paul
Leandro Paredes
Enzo Fernández
Alexis Mac Allister
Lionel Messi
Julián Álvarez.