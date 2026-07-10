Google revelará si las publicidades que ves fueron creadas con inteligencia artificial

Google incorporará nuevas herramientas de transparencia para que los usuarios puedan saber si una publicidad fue creada o editada mediante inteligencia artificial generativa. La medida amplía un sistema que hasta ahora tenía mayor presencia en los anuncios electorales y políticos.

La información estará disponible dentro del panel “Mi centro de anuncios”, en una sección denominada “Cómo se creó este anuncio”. Para acceder, los usuarios podrán tocar el ícono de información o el menú de tres puntos que aparece junto a las publicidades.

La novedad alcanzará a los anuncios que se muestran en el buscador de Google, YouTube y Discover. Allí se podrá conocer si determinadas imágenes u otros elementos publicitarios fueron generados o modificados mediante herramientas de inteligencia artificial.

Cómo funcionarán los nuevos avisos

Cuando un anunciante utilice herramientas de inteligencia artificial proporcionadas por la propia compañía, Google podrá aplicar automáticamente la información correspondiente sobre el uso de esta tecnología.

También existirá la posibilidad de que los anunciantes declaren voluntariamente que determinados contenidos fueron creados o editados con herramientas externas de inteligencia artificial.

Esto incluye plataformas ajenas a la empresa. Sin embargo, en esos casos, la compañía aclaró que la información dependerá de la declaración realizada por el propio anunciante.

Las etiquetas podrán aparecer directamente en los anuncios

En aquellos países o regiones donde las normas exijan una identificación explícita del contenido generado con inteligencia artificial, el aviso podrá aparecer directamente sobre la publicidad y no únicamente dentro de “Mi centro de anuncios”.

La empresa explicó que busca ayudar a los usuarios a comprender mejor cómo fueron creadas las publicidades que ven mientras ofrece a los anunciantes herramientas para adaptarse a los nuevos estándares del sector.

Con esta medida, Google amplía su estrategia de transparencia frente al crecimiento del contenido producido con inteligencia artificial y permite conocer con mayor detalle el origen de los elementos utilizados en determinadas campañas publicitarias.