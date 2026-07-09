Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos asciende a 3.889 y la OPS alerta por riesgos sanitarios

Los fallecidos ya son 3.899 tras los terremotos del 24 de junio

El gobierno de Venezuela actualizó este jueves el balance oficial de víctimas por los dos terremotos registrados el 24 de junio y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 3.889, mientras que los heridos son 16.740.

Según el parte oficial, 6.462 personas fueron rescatadas, 86.794 familias recibieron asistencia, 17.907 personas permanecen sin vivienda y 16.891 damnificados continúan alojados en 89 campamentos transitorios habilitados en las zonas afectadas.

Las autoridades también informaron que 856 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron, mientras que desde los sismos se registraron 1.142 réplicas.

En las tareas de respuesta participan 3.931 rescatistas internacionales, más de 30.000 efectivos y 29.344 voluntarios.

Además, el reporte oficial indicó que se distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos, más de 12 millones de litros de agua y se brindó atención médica a 28.836 pacientes.

La OPS advirtió sobre riesgos para la salud

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que, tras la emergencia, los principales riesgos sanitarios no provienen únicamente de las lesiones ocasionadas por los terremotos, sino también de las interrupciones en los servicios básicos.

"En las próximas semanas, los mayores riesgos para la salud podrían derivarse no solo de las lesiones causadas por los terremotos, sino también de las interrupciones en los servicios de salud, las condiciones de acceso a la atención médica, las deficiencias en el agua y el saneamiento, y el acceso a la vacunación y la atención médica rutinaria", afirmó Jarbas Barbosa, director de la OPS.

El organismo indicó que mantiene un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud venezolano para monitorear posibles brotes de enfermedades en los refugios instalados tras el desastre.

Barbosa explicó que las enfermedades respiratorias representan uno de los principales riesgos debido a la concentración de personas en los albergues "debido a la gran cantidad de personas que se congregan en un espacio relativamente pequeño", sostuvo.

También advirtió sobre el riesgo de enfermedades vinculadas a la falta de agua potable y de condiciones de saneamiento.

Hospitales afectados y necesidades de asistencia

El representante de la OPS en Venezuela, Armando Denegri, informó que tres hospitales sufrieron daños estructurales y debieron ser evacuados, mientras que otros 24 establecimientos sanitarios registraron daños que afectaron temporalmente su funcionamiento.

Asimismo, señaló que la mitad de los profesionales de la salud de La Guaira resultó afectada directamente por los terremotos.

La OPS estimó que se requieren 24 millones de dólares para cubrir las necesidades sanitarias más urgentes hasta fin de año. "Nos permitirán mantener los servicios de salud, apoyar la rehabilitación y restaurar la funcionalidad de las instalaciones", indicó Barbosa.

Los terremotos

Ocurrieron el 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia. Tras el análisis de los registros sísmicos, las autoridades determinaron que el evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, precedido por otro de 7,2, ambos con epicentro en la región central de Venezuela.

La Guaira continúa siendo el estado más afectado por la tragedia y concentra la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras continúan las tareas de rescate, asistencia humanitaria y reconstrucción.