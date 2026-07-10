Prefectura realizó dos allanamientos por trata de personas con fines de explotación sexual

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron adelante los procedimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el partido bonaerense de Tigre, en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual. Como resultado de las diligencias, se incautaron diversos elementos de interés para la causa y nueve personas fueron identificadas como posibles víctimas del delito.

La medida fue el resultado de una investigación iniciada a partir de una denuncia. Mediante distintas tareas investigativas, entre ellas vigilancias e intervenciones telefónicas, se logró identificar al presunto responsable de la administración del lugar y reunir los elementos probatorios que permitieron solicitar las órdenes de allanamiento.

Durante las diligencias, la Autoridad Marítima nacional inspeccionó un domicilio ubicado en el partido de Tigre, donde no se hallaron elementos de relevancia para la investigación, y un inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionaba el spa bajo investigación.

En ese lugar se secuestraron más de 428 mil pesos en efectivo, dos computadoras portátiles, una tablet, un teléfono celular, una tarjeta SIM, documentación, material publicitario y otros elementos de interés para la causa. Además, profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata entrevistaron a nueve hombres, quienes fueron identificados como potenciales víctimas de trata de personas.

Asimismo, por disposición judicial, el inmueble fue clausurado y el principal investigado quedó formalmente notificado de la causa. El aforo total de los bienes secuestrados supera los seis millones de pesos.

Intervino en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 6, a cargo del Dr. Daniel Eduardo Rafecas, Secretaría N.º 12 del Dr. Sergio Echegaray, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo de la Dra. Paloma Ochoa.