Más de 40 emprendedores de la Economía Social ofrecen sus productos durante el receso invernal

Las vacaciones de invierno en Paraná sumaron una nueva propuesta para vecinos y turistas con la feria de emprendedores de la Economía Social, instalada en la Costanera, frente a la Plaza Le Petit Pisant. Más de 40 emprendedores participan de manera rotativa ofreciendo productos artesanales, gastronómicos y de diseño local.

La iniciativa permanecerá abierta durante todo el receso escolar, con atención diaria de 11 a 19, y busca potenciar el trabajo de los emprendedores locales en uno de los paseos más concurridos de la ciudad.

En diálogo con Elonce, Alejandra Romero, una de las organizadoras, destacó la variedad de propuestas disponibles para quienes recorran la Costanera.

"Somos alrededor de 40 emprendedores que vamos a estar durante todas las vacaciones de invierno. Hay muchas opciones: ropa intervenida, moda circular, artículos tejidos, macetas pintadas, nueces de pecán, velas, difusores, bijouterie y marroquinería", detalló.

Un paseo para disfrutar en familia

La emprendedora invitó a vecinos y visitantes a recorrer el espacio y permanecer allí para compartir una jornada al aire libre. "Hay que venir, traerse el mate. Armamos livings para que la gente pueda quedarse a compartir con nosotros", expresó.

Además de los puestos de artesanías y diseño, la feria cuenta con un sector gastronómico que ofrece distintas alternativas. "Tenemos tortas fritas, pastafrolas, hamburguesas y también opciones para personas celíacas", comentó.

Los puestos se renuevan

Romero explicó que los emprendedores participan de manera rotativa para que todos tengan la posibilidad de exhibir y comercializar sus productos. "Mañana se suman otros 20 emprendedores y la semana que viene se incorporarán algunos más, para que todos tengan la oportunidad de participar", indicó.

También valoró el acompañamiento del municipio.

"Estamos más que agradecidos a la Municipalidad de Paraná y a Desarrollo de la Economía Social por brindarnos esta oportunidad", sostuvo.

El Mundial también se vive en la feria

La previa del partido entre Argentina y Suiza también se hizo sentir en la Costanera. Banderas, camisetas y accesorios celestes y blancos decoraban varios de los puestos y visitantes.

Entre ellos, una familia paseaba junto a "Pupi", una perra vestida con los colores de la Selección como cábala para el encuentro de este sábado.

Otra de las visitantes, Brenda, lucía una corbata confeccionada con la bandera argentina y pronosticó un triunfo albiceleste. "Le doy un 2 a 1. Va a estar peleado, pero somos Argentina", dijo.

Emprendedores de Centros de la Economía Social de Paraná ofrecen sus productos en la costanera

Mientras tanto, las niñas Charo y Malena, alumnas de la Escuela Siglo XXI, disfrutaban del paseo. "Me encanta. Hay muchos artesanos y muchas cosas de Argentina", contó Charo.

Romero cerró la invitación con optimismo de cara al partido de la Selección. "Mañana Argentina va a ganar seguro. Entonces tienen que venir a comprarse un regalito para después poder festejar el partido", concluyó.