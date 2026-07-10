Feria de invierno: el patio gastronómico suma sabores y promociones para toda la familia

La Feria de invierno en Paraná se consolidó como una de las principales propuestas para disfrutar las vacaciones en la ciudad. En la Plaza de las Colectividades, el patio gastronómico reúne distintas opciones culinarias con precios accesibles, mientras emprendedores y artesanos completan una oferta destinada a vecinos y turistas que recorren el predio durante el receso escolar.

Luego del éxito alcanzado durante los festejos por el Día de la Independencia, la cocinera Lorena Sánchez, de Lorena Cocina Artesanal, contó que el espacio continuó renovando su propuesta para quienes visitan la feria. "Ayer agradecer a todo el mundo que anduvo comprando locro, disfrutando del día patrio y, por supuesto, como siempre, seguimos con empanadas, con sándwiches", expresó.

La cocinera explicó que, si bien el locro dejó paso a otras preparaciones, el puesto mantuvo una amplia variedad de alternativas para toda la familia. "Hoy locro no tenemos, pero tenemos de todo como para poder ofrecerle y el patio gastronómico tiene de todo para ofrecer también", señaló.

Promociones y platos para todos los gustos

Uno de los principales atractivos del sector gastronómico fueron los tradicionales choripanes preparados en el momento. Sánchez detalló el procedimiento utilizado para garantizar la calidad del producto. "La técnica que nosotros tenemos es muy especial porque primero tiene un secado rápido, un ahumado, luego baja la parrilla para tener 100% de cocción, para que sean 100% seguros para el consumo", explicó a Elonce.

Además de los choripanes, el menú incluyó sándwiches de carne asada, vacío desmenuzado y empanadas fritas al instante. "Tenemos carne, hacemos sándwiches de carne asada, sándwiches de vacío desmenuzado y las empanadas que se fríen en el momento para que disfrute toda la familia", indicó.

La entrevistada remarcó que las vacaciones también invitan a darse un gusto. "Es el día del permitido. Entonces está permitido todo", comentó entre risas, al destacar que muchos visitantes aprovechan el paseo para compartir una comida al aire libre.

Una propuesta que continuará hasta el 20 de julio

En ese sentido, Lorena Sánchez también hizo hincapié en que el patio gastronómico mantiene valores pensados para que las familias puedan acceder a las distintas opciones. "En el patio gastronómico siempre tenemos precios muy accesibles", afirmó.

Entre las promociones mencionó choripanes completos con lechuga, tomate y aderezos en una promoción de dos por $10.000; empanadas con una oferta de seis por $10.000, y sándwiches de carne desmenuzada en pan de queso, dos por $15.000, una de las propuestas que más aceptación viene teniendo entre los visitantes.

La Feria de invierno en Paraná comenzó durante el fin de semana pasado y permanecerá abierta hasta el próximo 20 de julio en la Plaza de las Colectividades. Además del patio gastronómico, el evento reúne emprendedores y artesanos, ofreciendo distintas alternativas para quienes buscan recorrer el paseo en más de una oportunidad y encontrarse cada día con nuevas propuestas.