Feria de Invierno: artesanos y emprendedores ofrecen variadas propuestas a vecinos y turistas

La Feria de Invierno en la Costanera Baja se convirtió en una de las atractivas propuestas para disfrutar Paraná durante el receso. Con puestos de gastronomía, artesanías, juegos y productos regionales, feriantes y emprendedores destacaron a Elonce el movimiento de visitantes y las expectativas por la llegada de turistas durante los próximos días.

En un recorrido realizado por Elonce, los expositores señalaron que la actividad comenzó a intensificarse con el inicio del receso invernal y el fin de semana largo.

Gastronomía para compartir en familia

Entre las propuestas más elegidas se encuentran las opciones gastronómicas para acompañar el mate o disfrutar durante la tarde.

Ernesto, integrante del emprendimiento Tentaciones, contó que las ventas comenzaron con buen ritmo. "Las ventas vienen muy bien. Arrancaron ayer a caer un poco de turistas y estamos esperando a los cordobeses y santafesinos, que consumen mucho", expresó.

El emprendedor, que lleva 22 años en la actividad familiar, explicó que ofrecen bolas de fraile, churros, pasteles y tortas fritas. "Tenemos tortas fritas a tres por $2.000, los churros también con promociones y cuando compran mucho hacemos algún descuento", indicó.

Además, agradeció el acompañamiento del municipio de Paraná. "Estamos muy agradecidos por las posibilidades que nos dan de trabajar y convocarnos siempre", destacó.

Artesanías y productos regionales

Los puestos de artesanías también reciben una importante cantidad de visitantes que recorren la feria en busca de regalos o productos elaborados por emprendedores locales.

Entre ellos, una expositora del emprendimiento Sanarte explicó que el movimiento comenzó con buena respuesta del público. "Fue mucha gente, impresionante", resumió.

En su stand se pueden encontrar mates de calabaza forrados en cuero desde $19.000, además de materas, cinturones, canastas y otros artículos artesanales.

Muchos de los productos también incorporan diseños vinculados con la Selección argentina, aprovechando el clima mundialista que se vive por estos días.

Un paseo para disfrutar durante las vacaciones

Además de los puestos de venta, la feria cuenta con juegos para niños y espacios recreativos que convocan a familias enteras.

Uno de los visitantes señaló que aprovecharon la jornada para recorrer el paseo junto a los más chicos. "Los chicos están de vacaciones y hacemos el esfuerzo para salir un rato y que puedan disfrutar", comentó.

Feria de Invierno: artesanos y emprendedores esperan más turistas con variadas propuestas

Los organizadores informaron que el horario oficial de funcionamiento se extiende desde la mañana hasta las 19, aunque varios puestos permanecen abiertos hasta las 21, según las condiciones climáticas y la cantidad de público.

La feria ofrece una amplia variedad de propuestas gastronómicas, artesanales y recreativas para vecinos y turistas que eligen recorrer la Costanera de Paraná durante el receso invernal.