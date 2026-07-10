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Policiales Investigación en La Paz

Joven fue derivado a Paraná tras ser herido de bala: el agresor quedó detenido

La víctima, de 26 años, fue derivada al Hospital San Martín de Paraná. El autor del disparo quedó detenido. La Policía además secuestró un arma, celulares y una motocicleta.

10 de Julio de 2026
El joven fue derivado al hospital de Paraná
El joven fue derivado al hospital de Paraná

La víctima, de 26 años, fue derivada al Hospital San Martín de Paraná. El autor del disparo quedó detenido. La Policía además secuestró un arma, celulares y una motocicleta.

Intento de homicido. Un joven de 26 años de la ciudad de La Paz debió ser derivado de urgencia al hospital San Martín de la capital entrerriana tras haber sido herido de bala por otro sujeto que quedó detenido.

 

Desde la Jefatura Departamental La Paz confirmaron a Elonce, que el herido permanece estable y las causas por las cuales resultó herido en la madrugada de este viernes, son aun materia de investigación.

 

Tras el hecho, en las primeras horas de la mañana, personal de Comisaría Primera realizaron dos allanamientos dispuestos por el Juzgado de Garantías local.

Como resultado de las medidas judiciales practicadas en dos domicilios de barrio Milagrosa Norte, se logró el secuestro de tres teléfonos celulares, un revólver calibre .22 con seis cartuchos, y una motocicleta de 150 cc.

 

Asimismo, durante el procedimiento fue detenido un hombre de 28 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial que interviene en la causa.

Finalmente, sobre el herido se indicó que debió ser trasladado hasta el nosocomio de Paraná ante la gravedad del cuadro y se encuentra estable.

 

Temas:

intento de homicidio La Paz herido Paraná Hospital Detenido
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