Localizaron al sospechoso del robo a una panadería en Paraná y recuperaron parte de lo sustraído

La Policía identificó y localizó al acusado de haber robado una panadería ubicada sobre calle Alem, a metros de la peatonal San Martín, en pleno centro de Paraná. El hecho había ocurrido durante la madrugada del miércoles 8 de julio.

El sospechoso fue encontrado anoche mientras caminaba por la intersección de Gualeguaychú y 9 de Julio. Durante la intervención policial, entregó voluntariamente dos posnets con sus respectivos cargadores.

Los elementos recuperados pertenecían al comercio afectado y fueron secuestrados para su posterior devolución al propietario. El fiscal en turno dispuso que el hombre fuera correctamente identificado y citado para una entrevista.

El robo había ocurrido durante la madrugada

El robo en la panadería fue descubierto por los empleados cuando llegaron a abrir el local durante la mañana del miércoles. Al ingresar, encontraron un vidrio roto y advirtieron el faltante de dinero y distintos elementos de trabajo.

Nicolás, responsable del comercio, había contado a Elonce que se trataba del segundo episodio de estas características en nueve meses y que, según las cámaras de seguridad, el ladrón ingresó poco después de la medianoche.

“Rompió un vidrio, ingresó y se llevó la caja del día, un celular, un posnet de cobro y una gaseosa”, había relatado el comerciante. El autor permaneció entre cinco y diez minutos dentro del local.

Los daños y las pérdidas

Además de los objetos robados, la panadería sufrió daños materiales por la rotura del vidrio de acceso. El responsable del negocio estimó que la reparación podía demandar entre 70.000 y 100.000 pesos.

También había señalado que la reposición del posnet podía tener un costo similar y expresó su preocupación por la repetición de robos en un comercio ubicado en una zona céntrica y de intenso movimiento.

Con la localización del sospechoso, la Policía logró recuperar dos de los dispositivos sustraídos. La causa continuará con las actuaciones dispuestas por la fiscalía.