Robó un auto, chocó contra un camión y escapó a pie tras abandonar el vehículo

Un automóvil fue robado durante la madrugada de este jueves en Crespo y apareció pocos minutos después tras protagonizar un siniestro vial. El conductor abandonó el vehículo luego de chocar contra un camión estacionado y escapó a pie, mientras la Policía inició una investigación para identificarlo.

El hecho comenzó alrededor de las 2:10, cuando un vecino de 32 años denunció la sustracción de su Volkswagen Polo rojo, que había dejado estacionado sobre calle Urquiza, entre López y Planes y Berutti.

Aprovechó un descuido del propietario

El jefe de la Comisaría Crespo, Mario Bertoli, explicó a Estación Plus que el propietario descendió del vehículo durante unos 30 minutos para buscar a su familia en un departamento cercano.

Según precisó, el automóvil permaneció estacionado frente al complejo con las llaves colocadas, situación que fue aprovechada por el delincuente para llevárselo.

Tras recibir la denuncia, una patrulla comenzó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

El auto apareció tras un choque

Minutos después, la Policía recibió un nuevo llamado que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Rivadavia y Cepeda.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo involucrado era el mismo que había sido denunciado como sustraído.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el conductor circuló por calle Rivadavia en contramano y terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionado.

Tras la colisión, abandonó el automóvil y escapó corriendo antes de la llegada de los uniformados.

Buscan identificar al autor del raid delictivo

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes sobre el vehículo con el objetivo de recolectar rastros e indicios que permitan identificar al responsable del robo.

La investigación continúa bajo la órbita de la Comisaría Crespo, mientras se analizan las pruebas obtenidas para avanzar en la individualización del autor del hecho.