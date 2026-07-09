Detuvieron a un hombre con cocaína valuada en más de $1,6 millones en Paraná

Un procedimiento de la Policía Federal Argentina permitió detener a un sospechoso e incautar 110 gramos de cocaína, dinero en efectivo, un motovehículo y un teléfono celular. La causa quedó a cargo de la Justicia Federal de Paraná.
Un hombre fue detenido en Paraná durante un operativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. En el procedimiento se secuestraron 110 gramos de cocaína, dinero en efectivo, un motovehículo y un teléfono celular.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Paraná, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, luego de detectar en la vía pública a un individuo que realizaba maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes.
Tras tareas de observación e identificación, los agentes realizaron la requisa del sospechoso y profundizaron la investigación mediante técnicas de análisis criminal.
Secuestraron droga, dinero y un motovehículo
Como resultado del operativo, la fuerza federal secuestró cuatro envoltorios con cocaína en piedra, que arrojaron resultado positivo en la prueba de orientación. De acuerdo con la información oficial, la droga tenía un peso total de 110 gramos y un valor estimado de $1.650.000.
Además, durante el procedimiento fueron incautados $29.600 en efectivo, un motovehículo Honda Wave y un teléfono celular Samsung A31, elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Intervención de la Justicia Federal
Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, el hombre fue detenido y quedó imputado en una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.
Desde la Policía Federal Argentina señalaron que el operativo forma parte de las acciones permanentes destinadas a prevenir el delito y combatir el narcotráfico.
Asimismo, remarcaron que la fuerza "reafirma su compromiso con la comunidad, la prevención del delito y la lucha contra el narcotráfico, trabajando día a día para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos en todo el país".