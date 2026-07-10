Adolescente lucha por su vida tras ser agredido por una patota en Villa Carlos Paz

Un adolescente de 15 años permanece internado en estado crítico luego de ser atacado por una patota en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

La víctima, identificada como Santiago Herrero, sufrió un grave traumatismo de cráneo y fue sometida a una cirugía de urgencia.

El violento episodio ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de las avenidas Cárcano y Sargento Cabral, una zona céntrica de la ciudad.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el joven caminaba junto a un amigo cuando fue sorprendido por un grupo de adolescentes que presuntamente lo atacó por la espalda.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios nacionales, la agresión habría comenzado tras una discusión. Uno de los presuntos atacantes golpeó a Santiago con una botella de vidrio en la cabeza, lo que provocó que cayera inconsciente al suelo.

Luego, el resto del grupo continuó golpeándolo y también agredió al amigo que lo acompañaba.

La madre de la víctima: "No fue una pelea"

La madre del adolescente, María Laura, aseguró que su hijo fue atacado sin posibilidad de defenderse y rechazó que se haya tratado de una pelea.

"No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse".

Según relató al sitio Carlos Paz Vivo!, mientras Santiago intentaba escapar, uno de los agresores le arrojó una botella de vidrio.

"Le pegó con una botella de vidrio en la zona parietal. Le hundió el cráneo. Después siguieron golpeándolo cuando ya estaba en el piso".

La gravedad de las lesiones

Tras la agresión, el adolescente fue asistido en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego derivado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde fue sometido a una compleja intervención quirúrgica.

"El médico nos explicó que el hueso hundido le produjo una fisura en el cerebro. Tenía varios coágulos de sangre; extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición", relató la madre del joven.

También contó el impacto que provocó la lesión entre quienes auxiliaron a su hijo.

"Parecía un chichón, pero en realidad el cráneo estaba hundido. Los amigos se impresionaron primero por el ruido que hizo el golpe y después porque al tocarle la cabeza sintieron el hueco".

Los profesionales indicaron a la familia que deberán transcurrir al menos 48 horas para evaluar con mayor precisión la evolución clínica del adolescente, que continúa internado con pronóstico reservado.

La investigación

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el ataque podría estar relacionado con un conflicto previo entre la víctima y otros adolescentes de entre 15 y 16 años. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre imputaciones.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que continúa reuniendo testimonios y otras pruebas para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a todos los responsables.

La madre de Santiago reveló además que recibió el llamado de otro joven que también habría sido agredido en el mismo lugar y que le manifestó su intención de presentar una denuncia.

"Tengo miedo de lo que pueda pasar después. Todo el mundo los conoce. Hay varios chicos amenazados en Carlos Paz por este grupo. Son muy violentos".