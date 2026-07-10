Quiénes eran las dos víctimas fatales del choque entre auto y minibús que llevaba un equipo de futbol infantil

El violento choque entre un auto y un minibús que transportaba a una delegación infantil de fútbol femenino sobre la ruta provincial 4, en Córdoba, dejó dos personas fallecidas y numerosos heridos. Las víctimas fatales fueron identificadas como Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20, ambos oriundos de Río Cuarto.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 136, entre las localidades de La Carlota y Huanchilla. Sánchez y Olmo viajaban en un Fiat Siena y fallecieron en el acto debido a la violencia del impacto. En el mismo vehículo también se trasladaba una joven de 19 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo grave y fue derivada de urgencia a un hospital de Río Cuarto, donde permanece internada con pronóstico reservado.

El estado de las personas heridas

El otro vehículo involucrado fue un Renault Master que trasladaba a una delegación de la escuelita de fútbol femenino "El Potrero", integrada por cinco adultos y 16 niñas de entre 9 y 12 años, provenientes de las localidades de Laboulaye y Serrano. El grupo regresaba de disputar un partido en Río Cuarto cuando ocurrió el accidente.

Como consecuencia del choque, las 16 menores sufrieron golpes, escoriaciones y cortes ocasionados por el estallido de los vidrios. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de Córdoba informaron que ninguna presentaba lesiones de gravedad ni corría riesgo de vida.

Tres de los adultos que viajaban en el minibús también debieron ser hospitalizados. Dos permanecen internados en sala común con evolución favorable, mientras que una tercera persona continúa en terapia intensiva con politraumatismos graves y estado reservado. En tanto, de las menores derivadas a Río Cuarto, dos siguen en observación pediátrica y otra ya recibió el alta médica.

Investigan las causas del siniestro

El jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ybarra, indicó que el choque ocurrió en un sector de la ruta que corresponde a una recta dentro de una zona de curvas y que presentaba condiciones normales de visibilidad al momento del hecho.

Las pericias continuaban para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Los equipos de emergencia trabajaron especialmente en el automóvil, donde los ocupantes fallecieron de manera instantánea a raíz de la magnitud del impacto. El conductor del utilitario, un hombre de 55 años, resultó ileso.