“De oficio chamamecero”: Puerto Sánchez fue sede del Encuentro De Costa a Costa

REDACCIÓN ELONCE
El Movimiento De Costa a Costa culminó en Puerto Sánchez la 27ª edición de su encuentro anual, denominado "De oficio chamamecero", registró Elonce. Más de 60 participantes de distintas provincias compartieron talleres, charlas y actividades para difundir la música y la identidad entrerriana.
El Movimiento Costa a Costa realizó este viernes el cierre de la 27ª edición de su encuentro anual en Puerto Sánchez, con una jornada de charlas, intercambio y música dedicada al chamamé entrerriano. La actividad se desarrolló en el comedor Peña de Dardy y reunió a participantes de distintos puntos de Entre Ríos y otras provincias.
El encuentro, denominado "De oficio chamamecero", puso el foco en la difusión del patrimonio musical entrerriano y convocó a más de 60 inscriptos durante dos jornadas de talleres, ensambles y actividades culturales.
Un homenaje a los referentes del chamamé entrerriano
Manu Figueroa, referente del Movimiento Costa a Costa, realizó un balance positivo de la propuesta y destacó la continuidad del espacio. "Estamos sumamente felices de haber podido concretar un nuevo encuentro. Llevamos casi 15 años de trabajo y este es el encuentro número 27", expresó.
Explicó que la edición estuvo dedicada a figuras emblemáticas del chamamé provincial como Abelardo Dimotta, Julio Luján, Edmundo Pérez y Pancho Casís, además de rendir homenaje al recordado Jorge Méndez.
"Decidimos llamarlo 'De oficio chamamecero' para recordar también la figura de Jorge junto a estos grandes referentes", señaló.
Charlas, talleres y participación regional
Durante la jornada final se desarrolló un panel con la participación del locutor Santiago Miguel Rinaldi, los músicos Juan Manuel Bilat y Juan Casís, el acordeonista Facundo Torresán y el anfitrión Dardy Escouboue, quienes compartieron experiencias vinculadas con la música popular.
Figueroa destacó además la amplia participación de asistentes provenientes de Federal, Feliciano, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Oro Verde, General Ramírez, además de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.
El cronograma incluyó talleres de chamamé y ensambles musicales, además de una peña chamamecera realizada este jueves en Yamandú Audioclub con la actuación de la Orquesta Costa a Costa, Tiago Scaldaferro y ballet El Grito Sagrado, que además brindó una clase de baile litoraleño para quienes quisieron aprender un poco más sobre esta danza.
Se destacó, además, una charla del maestro Juancito Güenaga, que llegó desde Curuzú Cuatiá para compartir su experiencia y su oficio chamamecero con los participantes del Encuentro.
El desafío de mantener viva la identidad entrerriana
El referente del movimiento sostuvo que uno de los principales objetivos es asegurar la continuidad del proyecto. "El principal sueño es la permanencia en el tiempo, poder seguir trabajando para que estos encuentros continúen sucediendo", afirmó.
También remarcó la importancia de acercar la obra de autores y compositores entrerrianos a las nuevas generaciones. "Nuestro principal objetivo es que cualquier gurí o cualquier persona pueda reconocer y reconocerse en los autores entrerrianos", manifestó.
Finalmente, invitó a quienes aún no conocen la propuesta a participar de futuras ediciones. "La música folclórica y la cultura nos pertenecen a todos. En Costa a Costa la puerta siempre está abierta para cualquier persona, sea músico o no, que quiera acercarse", concluyó.
Sobre el Movimiento De Costa a Costa
Es un colectivo que busca revalorizar, estudiar, difundir y proyectar la cultura entrerriana a través de acciones concretas, con la mirada puesta tanto en referentes como en las nuevas generaciones. Principalmente lo forman músicos, actores y comunicadores que realizan talleres, charlas, publicaciones editoriales, materiales discográficos, conciertos, programas de radio, encuentros y mucho más. Recientemente, desde este Movimiento se impulsó el proyecto, devenido en Ley, de considerar al 15 de junio como el Día Provincial del Chamamé Entrerriano.
Y los Encuentros son jornadas de música, talleres y charlas dispuestas para tres días. Se realizan en Paraná en julio y en Concepción del Uruguay en febrero. Las actividades giran en torno a una temática y desde allí se proponen diversas acciones.
Algunas propuestas son abiertas a todo público y otras solo para inscriptos. No se necesita experiencia ni conocimiento musical para participar, es para todas las edades y solo se requieren ganas de participar.