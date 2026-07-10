Entre Ríos y Santa Fe refuerzan la protección de sus áreas naturales protegidas

Entre Ríos y Santa Fe avanzan en una agenda conjunta destinada a fortalecer la conservación de la biodiversidad y mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas de ambas provincias. El trabajo incluye intercambio de experiencias, criterios comunes y la planificación de un futuro espacio de conservación bi-provincial.

La articulación involucra a los equipos técnicos de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y de la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

Uno de los objetivos es armonizar criterios técnicos y normativos, además de desarrollar herramientas que permitan evaluar y comparar las políticas públicas vinculadas con la biodiversidad. La intención es contar con indicadores comunes que faciliten una planificación basada en información y fortalezcan las capacidades de ambas jurisdicciones.

Proyectan una nueva área protegida entre las dos provincias

Uno de los principales acuerdos alcanzados es avanzar en la planificación y desarrollo de un área natural protegida de carácter bi-provincial, destinada a preservar ecosistemas compartidos entre Entre Ríos y Santa Fe.

La propuesta busca aplicar estrategias coordinadas sobre territorios que funcionan como una misma unidad desde el punto de vista ambiental, aunque estén divididos administrativamente por los límites entre ambas provincias.

De concretarse, el proyecto permitiría establecer acciones comunes de conservación, seguimiento y manejo de las áreas naturales protegidas, con una mirada integral sobre la biodiversidad presente en ambos territorios.

Sería la segunda experiencia bi-provincial de Entre Ríos

En caso de avanzar, este nuevo espacio se convertiría en la segunda experiencia de estas características en la que participa Entre Ríos.

El antecedente es la Reserva de Mocoretá, desarrollada conjuntamente con la provincia de Corrientes y considerada la primera área natural protegida bi-provincial con participación entrerriana.

La nueva agenda con Santa Fe apunta ahora a profundizar la cooperación técnica y establecer criterios comunes para la protección de ambientes que exceden los límites políticos y administrativos.

El desafío será traducir esa coordinación en medidas concretas de manejo, monitoreo y conservación, especialmente en ecosistemas compartidos donde las decisiones adoptadas en una provincia pueden tener impacto directo sobre la otra.