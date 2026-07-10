Fue picado por una araña del rincón, debió ser operado y estuvo cerca de una amputación: por qué es peligrosa

El caso de un joven de Mendoza volvió a poner en alerta sobre los riesgos de la picadura de la araña del rincón. Nicolás Díaz, de 31 años, permaneció ocho días internado y fue sometido a una cirugía de urgencia luego de que el veneno le provocara una necrosis en un dedo del pie, cuadro que estuvo cerca de derivar en una amputación.

Todo comenzó el 1 de julio, cuando el joven despertó con un leve ardor en uno de los dedos del pie. Como el dolor era tolerable, continuó con sus actividades habituales sin imaginar que había sido picado por una araña del rincón, científicamente denominada Loxosceles y conocida también como "araña violinista".

Con el paso de las horas, el dolor se intensificó hasta impedirle apoyar el pie. Ante esa situación acudió a una guardia médica, donde recibió analgésicos y le indicaron que regresara si el cuadro empeoraba. Poco después, el dolor se volvió insoportable y la zona comenzó a inflamarse, además de adquirir una coloración rojiza y violácea característica de este tipo de picaduras.

Debió ser operado de urgencia

Frente a la gravedad del cuadro, Nicolás fue internado para recibir el antídoto contra el veneno. Sin embargo, el tratamiento no logró detener el avance de la lesión y el tejido comenzó a necrosarse.

Los médicos resolvieron intervenirlo quirúrgicamente para retirar el tejido afectado y evitar que la necrosis continuara avanzando, lo que podría haber obligado a amputarle parte del pie. Tras la operación, el joven evolucionó favorablemente y quedó a la espera del alta médica.

Por qué es peligrosa la araña del rincón

La araña del rincón está distribuida en distintas regiones del país y su veneno puede provocar lesiones graves e, incluso, comprometer la vida si no se recibe atención médica a tiempo. No obstante, especialistas aclaran que no es una especie agresiva y que las picaduras suelen producirse de manera accidental, al aplastarla o invadir los sitios donde se refugia.

Este arácnido mide hasta tres centímetros, presenta una coloración marrón o gris clara y suele esconderse en lugares oscuros, secos y poco higienizados, como detrás de cuadros, zócalos, cajones y armarios. Su presencia suele incrementarse durante los meses de temperaturas elevadas.

Qué hacer ante una picadura

Los especialistas recomiendan actuar rápidamente y acudir de inmediato a un centro de salud. Entre las principales medidas de primeros auxilios se encuentran: