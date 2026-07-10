Scaloni anticipó que podría repetir el equipo de Argentina ante Suiza

Scaloni dejó abierta la posibilidad de repetir el equipo titular de la Selección Argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En la conferencia de prensa brindada este viernes en el Kansas City Stadium, el entrenador destacó el rendimiento mostrado en la victoria frente a Egipto, valoró el aporte de Leandro Paredes y aseguró que la Albiceleste llega fortalecida a un partido que definirá el pase a las semifinales del certamen.

El seleccionado argentino buscará este sábado, desde las 22, un lugar entre los cuatro mejores del Mundial frente a un rival que viene de eliminar a Colombia y que, según el propio entrenador, merece el máximo respeto.

Aunque evitó confirmar la alineación definitiva, el director técnico dio señales de continuidad respecto al once inicial que utilizó en el último compromiso.

El equipo podría mantenerse sin cambios

Durante la conferencia, Scaloni explicó que la posibilidad de repetir la formación está latente, aunque aclaró que la decisión final se tomará en las horas previas al encuentro.

"Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto", sostuvo.

El entrenador también hizo hincapié en el funcionamiento colectivo y en la evolución que mostró el equipo durante el desarrollo del último partido. En ese sentido, destacó especialmente el ingreso de Leandro Paredes, a quien consideró determinante para mejorar el rendimiento futbolístico del seleccionado.

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"Considero que los cambios fueron porque pensamos que el equipo puede mejorar. Con la entrada de Leandro, mejoramos bastante en la circulación y la tenencia. También mejoró Alexis", afirmó.

El respeto por Suiza y la confianza en Argentina

Más allá del favoritismo que suele rodear a la Selección Argentina, Scaloni evitó minimizar al próximo rival y remarcó la trayectoria internacional del conjunto suizo.

"No hay rival fácil y para mí es un buen equipo, que compite con las mejores selecciones y siempre está, tiene tradición en los Mundiales, con jugadores de experiencia. Lo respetamos como a todos, por algo eliminó a Colombia, que había hecho un trabajo enorme y pensábamos que podría estar acá con nosotros", expresó.

El técnico también realizó un balance del rendimiento argentino a lo largo del torneo y consideró que el equipo continúa creciendo desde lo futbolístico. "Hoy España ganó merecidamente, pero le costó. Ayer Francia dio un golpe de autoridad, pero creo que más allá del partido de Cabo Verde, estamos bien. Generamos un montón de situaciones, con errores puntuales. Contra Egipto jugamos mejor. Incluso en Qatar, a Croacia le ganamos 3-0, pero nos manejaron más la pelota que contra Egipto. A este equipo ya no le pesa jugar un partido de estas características", analizó.

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Coincidencia con Lamine Yamal

Además de referirse al compromiso de Argentina, Scaloni fue consultado por la semifinal que disputarán España y Francia.

El entrenador coincidió con las declaraciones del joven español Lamine Yamal, quien definió ese cruce como una "final anticipada" por el nivel de ambos seleccionados.

"Coincido, claro que es lo es. Son dos grandes favoritos, no me parece mal que haya dicho eso. Lamentablemente, llegará solo uno a la final", señaló.

Mientras tanto, toda la atención de la Albiceleste está puesta en el duelo frente a Suiza, un compromiso que definirá si el conjunto argentino continúa su camino hacia la defensa del título mundial y mantiene intacto el sueño de disputar una nueva final.