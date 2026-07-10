Evangelina Anderson deslumbró con un look de verano en Marbella

Evangelina Anderson volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir imágenes desde un exclusivo club de playa de Marbella. La modelo mostró su look veraniego y también compartió una particular experiencia de meditación frente al mar.
Evangelina Anderson volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras compartir una serie de imágenes y videos desde Marbella, uno de los destinos más exclusivos del verano europeo. La modelo y empresaria mostró el look elegido para disfrutar de una jornada de playa en un reconocido beach club de la costa española, donde combinó un traje de baño estampado con accesorios de lujo y paisajes del Mediterráneo.
La esposa del exfutbolista Martín Demichelis continúa instalada en España junto a su familia y amigas, desde donde comparte con frecuencia distintos momentos de sus vacaciones con sus millones de seguidores en Instagram.
En esta oportunidad, eligió como escenario el exclusivo La Câbane Beach Club Marbella, uno de los espacios más concurridos por celebridades y turistas durante la temporada estival.
Un look que marcó tendencia
Antes de salir hacia el club de playa, Evangelina grabó varios videos frente al espejo de la habitación donde se hospedaba.
Para la ocasión lució una bikini triangular azul con estampado de hojas en tonos celeste y blanco, con argollas metálicas en la parte central, una elección que acompañó con una frase que reflejó su entusiasmo por la temporada.
"Verano TE AMO", escribió sobre uno de los videos publicados en sus historias de Instagram. Las imágenes la mostraron desde distintos ángulos, posando frente al espejo y preparando los últimos detalles antes de salir.
El look se completó con una bolsa de red color beige, mientras que el ambiente de la habitación, con predominio de madera, amplios ventanales y abundante luz natural, sirvió de fondo para las grabaciones.
Accesorios de lujo frente al Mediterráneo
Ya instalada en el beach club, Anderson continuó registrando distintos momentos de la jornada. Las publicaciones permitieron observar el entorno del exclusivo espacio, decorado con cortinas de mayólica azul y blanca, palmeras y una amplia vista hacia el mar Mediterráneo.
Para completar el outfit, la modelo incorporó un sombrero de paja de ala ancha con cinta negra de Prada, además de anteojos de sol de marco fino y varias pulseras.
En los videos se la pudo ver caminando por el lugar, posando de frente, de perfil y de espaldas, siempre con el paisaje marítimo como protagonista.
También compartió parte de la jornada junto a la periodista Majo Martino, con quien viene disfrutando de distintas actividades durante su estadía en Marbella.
Una experiencia de meditación al amanecer
Días antes de esta producción fotográfica, Evangelina Anderson también había mostrado otra faceta de sus vacaciones. La modelo relató una experiencia de meditación realizada al amanecer sobre la playa de Marbella, combinando tecnología y ejercicios de relajación.
Según explicó en sus historias, la actividad comenzó alrededor de las 6.30, cuando utilizó una mantilla térmica con luz roja, auriculares, un antifaz y un cuaderno destinado a ejercicios de escritura guiada.
En ese momento compartió una reflexión con sus seguidores. "Asombrosa experiencia de meditación", escribió al presentar la actividad.
Más tarde publicó una fotografía junto al mar y mostró una página de su cuaderno donde dejó plasmado un mensaje personal: "Gracias Dios por absolutamente todo".
De esta manera, Evangelina Anderson continúa compartiendo con sus seguidores postales de sus vacaciones en el verano europeo, alternando jornadas de relax, moda y bienestar en uno de los destinos más exclusivos de la costa española.