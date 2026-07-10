Paraná en modo mundial: expectativas y cábalas para Argentina-Suiza

Los paranaenses ya tienen sus cábalas para este sábado

La cuenta regresiva para el duelo entre Argentina y Suiza ya se vive en Paraná. En la previa del partido, vecinos y turistas compartieron sus pronósticos, cábalas y la ilusión de ver a la Selección avanzar a las semifinales.

El frío acompaña la jornada, pero el clima mundialista se siente en la ciudad, especialmente en la zona de la pantalla gigante, donde muchos ya planifican cómo seguir el encuentro.

Entre los hinchas, las cábalas ocupan un lugar especial. Un niño paranaense contó que repetirá el ritual que, según él, viene dando resultado. "Mi cábala es mirarlo en lo de mi tía y sentarme en el lado derecho", dijo. Consultado por su pronóstico, no dudó: "Para mí 2 a 1", con goles de "Messi y Julián".

El delantero Julián Álvarez también recibió el respaldo de los fanáticos, que esperan verlo recuperar su mejor versión. "Ojalá. Lo queremos mucho", expresó el joven entrevistado.

Otro simpatizante aseguró que mantendrá intacta su rutina para el partido. "Mi cábala es en el sillón, en el medio. Viene respetándose todo", afirmó.

Sobre el desarrollo del encuentro anticipó: "Vamos a sufrir muchísimo como siempre", aunque confía en una victoria con "gol de Julián y capaz que se va a despertar". También apostó por Messi como uno de los goleadores.

Las preferencias entre los jugadores también quedaron en evidencia. "Enzo Fernández y Messi", respondió otro hincha al ser consultado por sus futbolistas favoritos.

La confianza en el equipo dirigido por Lionel Scaloni es otro de los puntos en común. "Para mí sí, porque venimos bastante bien jugando y ganamos casi todos los partidos", sostuvo un adolescente al hablar de las chances de clasificar. Sobre el entrenador agregó: "Es buen técnico, viene dirigiendo bien".

La pasión mundialista también reúne a visitantes. Una familia llegada desde Morteros, Córdoba, que pasa sus vacaciones en Entre Ríos, contó que intentará mantener sus costumbres pese al viaje.

"Vamos a ver en qué casa nos reciben para no cambiar la cábala, si con los abuelos y con la tía, con los primos", explicaron.

Renata, integrante del grupo, también se animó al resultado: "Creo que 2 a 1", con goles de "Messi y Enzo".

Entre pronósticos, rituales y mucha expectativa, Paraná ya juega su propio partido. La ilusión de ver a la Selección entre los cuatro mejores del Mundial se mezcla con las cábalas de siempre.