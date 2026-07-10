Unión de Crespo celebró el bicampeonato y Marco Percara anunció el cierre de un exitoso ciclo

El bicampeonato de Unión de Crespo no solo confirmó el gran presente del básquet femenino del club, sino que también marcó el final de una etapa para uno de los principales responsables del proyecto. Tras conquistar el Apertura 2026 de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, luego de haber obtenido el Clausura 2025, el entrenador Marco Percara repasó las claves de la consagración y sorprendió al anunciar que dejará el equipo para asumir un nuevo desafío deportivo.

La serie decisiva frente a Estudiantes tuvo todos los condimentos de una final. Unión comenzó con una derrota en Crespo, pero logró revertir la historia con dos contundentes victorias que le permitieron quedarse con el título y sumar la segunda estrella consecutiva para la institución.

Percara reconoció que el inicio no fue sencillo, aunque aseguró que el equipo nunca perdió la confianza en sus posibilidades. "El primer partido lo perdimos, fue duro. Creo que dominamos gran parte del partido y nos costó. Tuvimos un accidente ahí, que se nos escapó el partido en una ráfaga y después sabíamos que había que sufrir como en todas las finales y en Paraná jugamos bien también. Sufrimos un rato, después sacamos una ventaja y pudimos ganarlo bien. En Crespo dominamos todo el partido".

De sorpresa a candidato

El entrenador sostuvo que la principal diferencia entre el primer campeonato y el segundo estuvo en el lugar que ocupó el equipo dentro del torneo. Si en la primera conquista Unión sorprendió a todos, esta vez debió convivir con la presión de ser el principal favorito.

Foto: Elonce.

"Totalmente diferente. Creo que en este éramos candidatos, teníamos el traje de candidato y teníamos la responsabilidad de de jugar la final y ser protagonistas. Y en el primero creo que fue por una sorpresa que el mismo torneo nos fue llevando a esa situación y pudimos coronar", expresó.

También explicó que la mejora en los dos últimos encuentros pasó por el trabajo defensivo sobre las principales figuras rivales. "Creo que fue parejo el rendimiento. Por ahí en porcentaje estuvimos mucho mejor el último juego. Santana es una jugadora excelente y y tuvo una ráfaga muy importante que después pudimos controlarlo y creo que que no le dimos lugar a que aparezcan ella ni Álvarez en el segundo y el tercer partido. Ahí estuvo la diferencia".

El plantel campeón reunió experiencia y sentido de pertenencia. En ese contexto, Percara destacó especialmente el regreso de Sofía Wolf: "Es nuestro nuestro emblema del club de de la ciudad, nos representó un montón en otros aspectos y ella decidió volver a a jugar en el club y la verdad que representa un montón. Obviamente que Sofía es nuestra capitana, nuestro emblema y es muy importante en todo esto".

Un proyecto que ya dio resultados

El entrenador remarcó que el trabajo desarrollado desde enero no estuvo orientado únicamente al torneo local. Desde el inicio del año el objetivo fue competir también en la Liga Provincial: "Al principio de año ya era el objetivo jugar la Liga Provincial. Nos armamos para eso, trabajamos para eso. La verdad que que venimos ya desde enero trabajando de una forma muy comprometida y muy seria sobre todo".

Ese esfuerzo se reflejó incluso en los días posteriores al campeonato. Apenas horas después de festejar el título, Unión volvió a competir por la Liga Provincial y consiguió un triunfo importante en Federación: "Nos preparamos para esto. Éramos conscientes que este momento iba a llegar y que teníamos estar preparados para esto. El partido de ayer era muy bisagra, era difícil porque aparte del festejo, habíamos jugado 40 minutos el anterior también. Demostramos que estamos metidos en esto, estamos metidos en la competencia y que vamos a ser un rival duro".

Percara valoró además el compromiso de las jugadoras durante toda la temporada: "Nosotros, por ejemplo, estamos entrenando una vez la semana, todos los viernes en Paraná para achicar un poco la distancia con las chicas de Paraná y la verdad que ese esfuerzo, ese trajín de de viajar es un poco recomendable con todo esto que se está dando".

El impacto del título en las inferiores

Más allá de los resultados deportivos, el entrenador sostuvo que uno de los principales logros fue despertar nuevamente el interés de las niñas por el básquet femenino: "La realidad del básquet femenino es difícil, hay pocas chicas para competir. Claramente esa vidriera que da esto hace que en las formativas las chicas se quieran sumar".

Incluso reveló un dato que ilustra ese crecimiento: "Este año arrancamos con dos chicas en el mini básquet y ahora debe haber unas 10-12". Para Percara, esa respuesta confirma que el éxito de la Primera puede convertirse en un motor para el desarrollo institucional.

Foto: Elonce.

"La verdad que en las dos finales hubo muchas chicas jóvenes mirando los partidos y eso la verdad que también lo importante de todo esto es generar ese sentido de pertenencia y y saber que la primera en cualquier rama es importante para que abajo también se vean reflejadas", afirmó.

El final de una etapa y un nuevo desafío

La entrevista también dejó una noticia importante. Después de varios años vinculado al básquet de Unión de Crespo, Marco Percara confirmó que dejará el equipo femenino una vez finalizada su participación en la Liga Provincial: "Ahora el domingo va a ser mi último partido también con las chicas. decidí no continuar, así que voy a buscar nuevas experiencias y ver qué surge. La verdad que estoy muy contento. Creo que que es un buen momento, un buen cierre".

Pocos minutos después confirmó cuál será su próximo destino: el Centro Bancario de Gualeguay, donde dirigirá el torneo Pre Federal. El entrenador explicó que la decisión respondió a la necesidad de iniciar un nuevo proceso personal y profesional.

"Creo que esto llega en un momento de una buena experiencia. La verdad que no lo tenía muy en mente salir, pero me picó el bicho y me pareció una institución seria para poder desarrollarme y para poder trabajar, señaló.