Juan Cruz Merlo continúa recorriendo el país con el arte del payador

REDACCIÓN ELONCE
Juan Cruz Merlo atraviesa una intensa agenda de festivales en distintas provincias argentinas. Con apenas 20 años y 15 de trayectoria, el joven payador compartió sus próximos desafíos, recordó sus inicios y reveló cuál es el gran sueño que aún persigue.
Juan Cruz Merlo continúa consolidando su camino como una de las jóvenes promesas del arte del payador. Con una agenda cargada de presentaciones en distintos puntos del país, el entrerriano transita una nueva temporada de festivales llevando la guitarra, el canto y la improvisación a escenarios de diferentes provincias. A sus 20 años, ya acumula 15 de trayectoria artística y mantiene intacta la pasión por una disciplina que, asegura, comenzó a formar parte de su vida incluso antes de nacer.
Actualmente, el artista se encuentra recorriendo escenarios del norte argentino y anticipó que en las próximas semanas continuará presentándose en importantes encuentros folclóricos. El calendario incluye actuaciones en Chaco, Santa Fe y Entre Ríos, donde volverá a encontrarse con el público que sigue de cerca su carrera.
La actividad artística forma parte de un recorrido que comenzó cuando apenas era un niño y que, con el paso de los años, lo llevó a participar de algunos de los festivales más importantes del país.
Una agenda cargada de festivales
Al referirse a sus próximos compromisos, Juan Cruz Merlo detalló el intenso cronograma que afrontará durante las próximas semanas. “Se vienen un lote de festivales. Ahora estamos en Macallé (Chaco). El domingo tenemos otra. Después hay dos fin de semanas libre y luego arrancamos agosto en la provincia de Santa Fe y por Nogoyá. Gracias a Dios, venimos transitando los festivales y recorriendo el país con la guitarra y el canto”, expresó.
El joven artista destacó que cada presentación representa una oportunidad para difundir el arte del payador y mantener viva una tradición profundamente arraigada en la cultura popular argentina.
A pesar de su juventud, Merlo ya es un nombre habitual en distintos escenarios del país, donde combina el canto criollo con la improvisación y el contrapunto característicos de la payada.
Una vocación que nació desde muy pequeño
Con apenas 20 años, Juan Cruz Merlo sorprendió al recordar que ya suma 15 años sobre los escenarios y explicó cómo nació su vínculo con el universo de los payadores.
“Mi viejo es amante de los payadores y mi madre me decía que cuando estaba embarazada y escuchaba los payadores, me movía dentro de la panza. Creo que viene de eso, de ir inculcándome desde muy pequeño el arte del payador y hoy en día lo hacemos con mucho gusto y respeto”, relató.
El artista reconoció que el acompañamiento de su familia fue fundamental para desarrollar una vocación que lo llevó a recorrer buena parte del país y a compartir escenario con reconocidas figuras del género.
Ese recorrido también le permitió alcanzar metas que durante muchos años parecían inalcanzables.
Los sueños cumplidos y el gran objetivo pendiente
Al hacer un balance de su carrera, Merlo recordó algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. “Como payador, he cumplido bastantes sueños. Mi sueño era llegar a Jesús María y tuve la suerte de poder llegar dos años ahí”, señaló.
Además, comentó que también logró presentarse en un importante evento de Montevideo, Uruguay. Sin embargo, aseguró que todavía mantiene un gran desafío por delante. “Mi sueño es poder llevar el canto del payador a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y poder realizar un Luna Park. Estamos trabajando por ese sueño”, afirmó.
Finalmente, dejó un mensaje dirigido a quienes desean iniciarse en este camino artístico. “Persigan sus sueños, que siempre se hace realidad”, expresó.
Y completó: “Sigo trabajando por mi sueño porque uno nunca deja de soñar y perseguir sus sueños. Unos los concreté, otros los voy concretando de a poco y otro los voy a contratar a futuro”.
Antes de despedirse, también hizo referencia a una de las principales características de la disciplina que practica: “La improvisación es muy complicada y es difícil, hay que estudiar mucho. Una vez que uno le agarra el ritmo, ya hoy en día lo hago con mucha pasión y gusto”, cerró.