Velada boxística en Club Peñarol: deportistas de Paraná, Santa Fe y Concordia protagonizaron una noche amateur

El Club Peñarol fue sede de una velada a puro boxeo

El Club Peñarol fue escenario de una velada boxística amateur para mayores, con peleadores de distintos gimnasios de Paraná y representantes de Santa Fe y Concordia.

La jornada contó con una importante convocatoria de público y el acompañamiento de autoridades del boxeo entrerriano y de la Comisión Municipal de Box.

El promotor Justo Martínez destacó la respuesta de los asistentes y el desarrollo de la organización.

"Estamos contentos porque la concurrencia ha sido bastante buena, así que estamos muy contentos”.

Gimnasios de Paraná unidos en una misma velada

Martínez agradeció la participación de los entrenadores y gimnasios que hicieron posible el evento.

"Han participado todos los gimnasios de Paraná. Están muy orgullosos porque todos se prestaron para este evento boxístico que hicimos acá”.

También valoró el nivel deportivo de los boxeadores que formaron parte de la programación. "Hay muy buen nivel de pelea”.

Las peleas principales de la noche

El promotor confirmó que una de las peleas destacadas enfrentó a una representante local con una boxeadora de Concordia, mientras que el combate estelar tuvo como protagonista a Lía Jaime.

"La pelea estelar de la noche es Lía Jaime con Taca Gómez”.

Además, agradeció el respaldo de las familias que acompañan a los deportistas.

Reconocimiento a la Comisión Municipal de Box

Martínez también resaltó el trabajo de las autoridades encargadas de fiscalizar la competencia.

"Muy contento por la Comisión Municipal de Box, que siempre se presta para esto. Están colaborando con nosotros”.

En ese sentido, mencionó el acompañamiento del presidente de la comisión, Héctor Vergara, y de la secretaria de la Federación Entrerriana de Boxeo, María Santini.

La palabra del entrenador César Jaime

El preparador expresó su orgullo por ver competir a sus hijos durante la velada.

"Estoy muy contento porque tengo los tres chicos peleando, gracias a Dios. Está Marco, está Santino y está Lía, que va en la pelea de fondo”.

Jaime también destacó la convocatoria y las condiciones en las que se desarrolló el evento.

"Como padre, como dirigente y como técnico estoy muy contento de ver la gente que acompañó el evento.

Estamos dentro del polideportivo con techo y la verdad que la temperatura fue muy agradable”.