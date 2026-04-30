Trabajar de camionero: historias, sacrificios y pasión por la ruta

REDACCIÓN ELONCE
Trabajar de camionero implica sacrificios, largas distancias y una fuerte vocación, según el testimonio de un transportista con décadas de experiencia.
Trabajar de camionero es mucho más que conducir largas distancias: es una forma de vida marcada por el esfuerzo, la responsabilidad y la pasión por la ruta. Así lo refleja la historia de Diego Dalibón, un transportista con amplia trayectoria que compartió su experiencia y las realidades de una profesión tan exigente como esencial.
“Empecé a los 18 años en un frigorífico y ahí estuve 14 años. Acá en Transportes Ñandubay ya tengo 18 años, casi 19. Es una tarea muy difícil, pero linda porque uno lo hace como una profesión con la responsabilidad con todo lo que conlleva el tema de la carga”, inició en su testimonio.
A lo largo de los años, Dalibón fue consolidando una carrera basada en el compromiso y la dedicación, entendiendo que cada viaje implica no solo trasladar mercadería, sino también garantizar seguridad en cada kilómetro recorrido.
El costo personal detrás del volante
Sin embargo, trabajar de camionero también implica resignaciones personales profundas, especialmente en lo que respecta a la vida familiar. Las largas ausencias son parte inevitable del oficio.
“También está el tema de cuando uno deja la familia, que cuesta. Cuando uno es joven, lo va haciendo naturalmente, pero después cuando uno tiene familia, vienen los chicos y hay que dejar cumpleaños y muchas cosas”, indicó.
Pese a ello, el amor por la profesión es el motor que impulsa a seguir adelante. Para Dalibón, no se trata solo de un trabajo, sino de una elección de vida que requiere vocación genuina.
“Uno lo hace porque a uno le gusta la profesión. Si no te gusta, no lo hagas porque es mucha responsabilidad. Cuando te subís a un camión, lo primero que tenes que fijarte es todo lo que tenes alrededor. Son camiones voluminosos, grandes y con cargas pesadas. Por eso lo lindo es trabajar de lo que a uno le gusta”, sostuvo.
Riesgos constantes en la ruta
El día a día en la ruta no está exento de peligros. Los camioneros enfrentan condiciones adversas que ponen a prueba su experiencia y templanza. “Lo feo es que pasan muchos accidentes y se viven muchas cosas en las rutas. Al camionero lo afecta, pero hay que seguir, ya sea accidentes, climas, lluvia, humo y tormentas”, sostuvo.
En su labor cotidiana, Dalibón realiza transporte de distintos materiales, principalmente desde Paraná hacia otros puntos del país.
Hace transporte en general y parte de la ciudad de Paraná y van con material de yeso rumbo a las obras o a corralones: “A veces salimos con depósito del transporte, pero siempre vamos a Buenos Aires. Por ahí nos toca Rosario o Córdoba”.
Compañerismo y vocación
A pesar de las dificultades, el compañerismo es un valor fundamental dentro del rubro. La solidaridad entre colegas es una constante en la ruta: “Hay muchos colegas y compañeros en la ruta. Siempre uno auxilia a uno u otro. Los compañeros siempre están ayudando”, detalló. Su viaje más largo a lo largo de 34 horas destacó que fue a Misiones, tanto de ida y de vuelta.
El vínculo con la profesión muchas veces nace desde la juventud, incluso sin ser un sueño inicial claramente definido.
“No soñaba con ser camionero, pero quería serlo. Cuando era chico, manejaba y les hacía mandados a mis papás. Hoy soy un privilegiado porque trabajo de lo que me gusta”, resaltó.
Una pasión que trasciende generaciones
La historia de Dalibón también refleja cómo el oficio puede transmitirse de generación en generación, consolidando una tradición familiar.
Ya cuenta con su hijo que sigue sus pasos: “Trabaja para un frigorífico. Ha tenido algunos intervalos en una empresa. No pensé que iba a ser camionero, pensé que iba a estudiar, pero cada uno elige”.
De esta manera, trabajar de camionero continúa siendo una actividad clave para el desarrollo económico, pero también una vocación que combina sacrificio, responsabilidad y pasión por la ruta.