Exposiciones y feria en el Centro de Salud Mental Mercedes De Giusto

REDACCIÓN ELONCE
El Centro de Salud Mental Mercedes De Giusto de Paraná abrió sus puertas a la comunidad con una jornada cultural, feria y exposición fotográfica realizada por usuarios.
El Centro de Salud Mental Mercedes De Giusto fue escenario de una jornada abierta a la comunidad, con exposiciones, feria de emprendedores y actividades culturales pensadas para visibilizar el trabajo que se realiza en la institución. La propuesta convocó a vecinos, profesionales y usuarios en un espacio de encuentro y participación en Paraná.
La actividad tuvo como eje principal una muestra fotográfica elaborada por usuarios del centro, resultado de un laboratorio creativo desarrollado durante el año pasado. La iniciativa no solo permitió mostrar producciones artísticas, sino también fortalecer vínculos entre los participantes.
“Estamos súper felices por la convocatoria. Tenemos muchas disciplinas y buscamos llegar a la comunidad”, expresó Camila Balcar durante la jornada.
Un espacio interdisciplinario abierto a la comunidad
Desde la organización destacaron el trabajo conjunto de profesionales de distintas áreas. “Este centro de salud cuenta con muchos profesionales de distintas disciplinas como psicología, psiquiatría, trabajo social, terapia ocupacional, psicopedagogía y entre todos hacemos un trabajo interdisciplinario articulado”, señaló Gabriela Reisenauer.
En esa línea, remarcaron que el taller de fotografía forma parte de las propuestas terapéuticas y comunitarias. “En esa línea surge este taller de fotografía saludable que tiene una nueva edición los lunes de 10 a 11:30 en la Comisión Vecinal Artigas”, detallaron.
Además, informaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para esta nueva etapa del taller, tras el éxito alcanzado en su primera edición.
Salud, cultura y participación comunitaria
La jornada también incluyó otros servicios y actividades. “Además de las propuestas culturales, también se desarrolla la vacunación antigripal en conjunto con el centro de salud Illia, que está muy cerquita de acá”, explicaron.
El evento contó con la participación de emprendedores locales y organizaciones sociales. Entre ellas, la Asociación Civil Formar, que acompaña al centro en distintas iniciativas. También hubo stands de usuarios que expusieron y vendieron sus propios productos.
“Buscamos generar lazos con la comunidad y que los usuarios de la institución puedan generar lazos entre ellos. La salud mental es todo”, destacaron.
Una jornada de encuentro y celebración
Ubicado en barrio Paraná V, el centro funciona como un espacio de atención primaria en salud mental, con fuerte anclaje territorial.
La jornada se completó con música, espectáculos de folklore y propuestas gastronómicas, en un ambiente festivo que reforzó el sentido comunitario del evento.
“Estamos muy felices por la gente que vino, por los grupos que se sumaron a colaborar”, concluyeron desde la organización, resaltando la importancia de seguir generando este tipo de encuentros abiertos.