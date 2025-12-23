Allanaron “Kiosco” de Paraná: el detalle de lo incautado

Durante la noche de este lunes, fuerzas de seguridad llevaron adelante un allanamiento en un denominado “kiosco” de narcotráfico, ubicado en el barrio Francisco Ramírez de Paraná, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. El procedimiento culminó con el secuestro de droga, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la actividad ilegal.

Según se informó, al momento del ingreso policial, los ocupantes del lugar intentaron deshacerse de las pruebas al advertir la presencia de los efectivos. En ese contexto, algunos de los implicados procuraron descartar las sustancias prohibidas a través de sistemas de desagüe improvisados dentro de la vivienda, lo que evidenció la existencia de un dispositivo de seguridad interno para alertar sobre posibles operativos.

Allanaron “Kiosco” de Paraná: la cantidad de droga incautada

Pese a estas maniobras, el personal policial logró asegurar el lugar y avanzar con la requisa, que permitió el hallazgo de veinticuatro envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína. El pesaje total de la sustancia arrojó ocho gramos con dos miligramos (8,2 gramos).

Elementos secuestrados

Además de la droga, durante el allanamiento se incautaron dos teléfonos celulares, una suma de 29.500 pesos en efectivo, un equipo DVR, seis cámaras de vigilancia, anotaciones de interés para la causa y bandas elásticas, elementos habitualmente utilizados en el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

De acuerdo con el parte oficial, no se registraron personas identificadas en el procedimiento, aunque sí se concretó la detención de un hombre, quien quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado para su correcta identificación y posterior indagatoria.