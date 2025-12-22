Hallaron drogas tras allanamiento en un "kiosco" en un barrio de Paraná

En la noche de este lunes, las fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento en un "kiosco" de narcotráfico ubicado en el barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Paraná, donde encontraron varias sustancias ilegales, incluyendo cocaína, además de diversos elementos relacionados con el tráfico de drogas.

El operativo, que se llevó a cabo en conjunto con la Dirección Toxicología, Policía de la Provincia y la División Antidrogas, fue el resultado de una investigación que duró aproximadamente 80 días. La intervención, realizada con el apoyo del grupo especial COE, logró la incursión en un aparente inmueble, pero que ocultaba un centro de distribución de estupefacientes.

Foto: Elonce.

Un espacio bien oculto y fortificado

Foto: Elonce.

Según detallaron los oficiales a cargo, el lugar del allanamiento se encontraba fortificado con medidas de seguridad excepcionales para dificultar el ingreso de las fuerzas policiales. Las puertas del inmueble estaban reforzadas con tres pasadores y las ventanas presentaban rejas diseñadas para impedir cualquier tipo de acceso. Los delincuentes habían acondicionado este lugar, que operaba como un "kiosco" de drogas, pero con la apariencia de un comercio legítimo.

Así estaba reforzado el "kiosco". Foto: Elonce.

La policía no solo tuvo que hacer frente a las estructuras reforzadas, sino que también enfrentó un dispositivo de seguridad interno: los narcotraficantes intentaron deshacerse de las pruebas al percatarse de la llegada de la policía. En un intento por eliminar la evidencia, algunos de los implicados intentaron descartar las sustancias en sistemas de desagüe improvisados dentro del "kiosco".

Foto: Elonce.

Durante el allanamiento, se identificó y arrestó a un hombre que se encontraba en el lugar, quien será procesado por delitos relacionados con el narcotráfico. Además de la cocaína encontrada, se están llevando a cabo más pruebas para confirmar si otras sustancias, como marihuana, también estaban siendo distribuidas desde el mismo punto. Las autoridades continuarán con la búsqueda de más pruebas que puedan vincular a otros posibles implicados en la red de narcotráfico que operaba en la zona.

Foto: Elonce.