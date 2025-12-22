Allanamientos por balaceras en Paraná: quiénes son los tres detenidos y el detalle de lo incautado

Culminaron con tres detenidos los 20 allanamientos simultáneos que se desarrollaron este lunes en los barrios Consejo, Cáritas, Bajada Grande, Paraná XVI, Las Flores y Mosconi II de la capital entrerriana.

La causa fue tramitada por la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo del Laureano Dato, por los delitos caratulados como “Abusos de armas” registrados en distintos barrios de la ciudad.

Los procedimientos fueron el resultado de una investigación desarrollada por la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, tras un trabajo de análisis de indicios reunidos por la División Homicidios. Como consecuencia de esas tareas, este lunes se llevaron adelante operativos en los barrios Consejo, Cáritas, Bajada Grande, Paraná XVI, Las Flores y Mosconi II, con la participación y colaboración de distintas áreas de la Policía de Entre Ríos.

Según se informó, los allanamientos permitieron el secuestro de cinco armas de fuego de diferentes tipos. Entre los elementos incautados se contabilizaron una escopeta, una carabina, un fusil y un revólver, además de cartuchería de distintos calibres.

Durante los procedimientos, el personal policial también secuestró estupefacientes. Se incautó cocaína fraccionada en dosis, lista para su presunta comercialización, y una plantación de marihuana, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis y posterior peritaje.

Detenidos y situación judicial

Como resultado de los operativos, tres personas fueron detenidas por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Los aprehendidos fueron identificados como C. J. L., de 27 años; M. M. C., de 47 años; y F. L., de 33 años.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos quedaron alojados en la División Alcaidía de Tribunales y permanecen a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, que continúa con las actuaciones judiciales correspondientes en el marco de la causa.

Desde la fuerza policial indicaron que los allanamientos se realizaron de manera simultánea con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados y prevenir nuevos episodios vinculados al uso de armas de fuego en distintos sectores de la ciudad.

Realizaron 20 allanamientos en Paraná por balaceras

“El objetivo principal es sacar las armas de circulación”, había declarado a Elonce el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

El jefe policial destacó que una de las personas detenidas se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por una causa vinculada al narcomenudeo y tenía en su poder un arma de fuego.