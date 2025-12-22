Allanamientos por balaceras en barrios de Paraná: hubo tres detenidos y cinco armas secuestradas

REDACCIÓN ELONCE
La Policía de Entre Ríos realizaba 20 allanamientos simultáneos en barrios de Paraná en el marco de una investigación por balaceras. Hubo detenidos, secuestro de armas de fuego, municiones y estupefacientes, supo Elonce.
Un amplio operativo policial se desarrollaba este lunes en la ciudad de Paraná, con la realización de 20 allanamientos simultáneos en los barrios Cáritas y Bajada Grande, en el marco de una investigación por distintos episodios de balaceras registrados semanas atrás.
Al respecto, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó a Elonce que los procedimientos fueron el resultado de una investigación llevada adelante por la Dirección General de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía a cargo de Laureano Dato, quien encabezó la unificación de las causas vinculadas a los hechos investigados.
“Todo el análisis de los hechos, el cotejo de vainas y la trazabilidad de las armas utilizadas permitió que hoy se concretaran estos allanamientos”, explicó.
"Hasta las primeras horas de la mañana, el operativo arrojó como resultado la detención en flagrancia de tres personas mayores de edad y el secuestro de cinco armas de fuego, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres. También se incautaron estupefacientes, entre ellos cocaína y marihuana, tanto en forma de plantas como de cogollos", especificó González.
El jefe policial destacó que una de las personas detenidas se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por una causa vinculada al narcomenudeo y tenía en su poder un arma de fuego. “El objetivo principal es sacar las armas de circulación”, remarcó González.
Por su parte, el jefe de Investigaciones, Horacio Blasón, señaló que los allanamientos se desarrollaron con normalidad y con colaboración de los vecinos. “Sin la ayuda de la gente que llama al 911 no podríamos tener estos resultados”, afirmó.
Blasón detalló que los procedimientos se realizaron con el acompañamiento de grupos especiales, como el Comando de Operaciones Especiales y personal de Infantería, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto del personal policial como de los ciudadanos.
El despliegue incluyó la participación de unos 150 efectivos policiales y 30 vehículos, pertenecientes a distintas áreas operativas, entre ellas grupos especiales y personal de la Jefatura Departamental Paraná.
En tanto, el jefe de la División Homicidios, Miguel de la Valle, indicó que "los allanamientos estaban directamente vinculados a domicilios donde se presumía que podían encontrarse armas utilizadas en los ataques armados". "Los domicilios allanados no son los de los involucrados en las balaceras, pero sí de quienes podrían resguardarlos", aclaró.