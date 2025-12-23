 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná

Así serán los horarios de cierre de los comercios durante las Fiestas

Con motivo de las fiestas de fin de año, los grandes comercios permanecerán abiertos hasta las 18, mientras que los comercios minoristas y pequeños mercados lo harán hasta las 20, según lo estableció el convenio de colectivo de trabajo.

23 de Diciembre de 2025
Con motivo de las fiestas de fin de año, los grandes comercios permanecerán abiertos hasta las 18, mientras que los comercios minoristas y pequeños mercados lo harán hasta las 20, según lo estableció el convenio de colectivo de trabajo.

Con motivo de las Fiestas de fin de año, se dispusieron modificaciones en los horarios de atención de los comercios, con el objetivo de ordenar la actividad comercial y garantizar el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.

 

Según se informó, durante la jornada de Navidad los grandes comercios y cadenas comerciales deberán cerrar sus puertas a las 18. A partir de ese horario, solo podrán atender a los clientes que ya se encuentran dentro de los locales, finalizando luego la actividad laboral.

Desde el sector mercantil se remarcó que esta disposición fue de cumplimiento obligatorio para las grandes superficies. “Las grandes cadenas deben cerrar las puertas a las 18”, se precisó, en línea con lo establecido en el acuerdo laboral.

 

En tanto, los comercios minoristas cuentan con un margen horario más amplio. Los locales ubicados en la zona de la Peatonal, así como los pequeños mercados y negocios de cercanía, podrán mantener sus puertas abiertas hasta las 20, permitiendo una mayor flexibilidad para la atención del público en la previa de las celebraciones.

 

La medida busca equilibrar las necesidades comerciales propias de una fecha de alta demanda con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector.

Temas:

compras de Navidad Compras Comercio
