Regalar una bombacha rosada en Navidad: Precios y opciones en un tradicional comercio de la peatonal

REDACCIÓN ELONCE
En referencia a la tradición de regalar una bombacha rosa, Belén, comerciante de la ciudad de Paraná, mencionó que “Siempre se regala para Navidad y se estrena para Año Nuevo”. También hablo de las bikinis.
Regalar una bombacha rosada en Navidad: Precios y opciones. Una tradición que empezó en la década de 1970 y que sigue vigente en Argentina, es la de regalar una bombacha, o bóxer, de color rosado en la noche de Navidad. Dicho color se asocia a la prosperidad y la buena suerte, transmitiendo la tradición de generación en generación.
La intención es atraer la buena suerte y prosperidad a la persona que recibe el regalo, aunque es desconocida por algunos, esta tradición se mantiene a lo largo del tiempo, sumando diversión y alegría a la mesa navideña de los argentinos.
¿Cuánto cuesta regalar una bombacha?
En dialogo con Elonce, Belén, una comerciante de la zona centro de la ciudad de Paraná mantuvo una charla sobre la tradición argentina, además de mencionar las distintas opciones que pueden optarse para regalar en las fiestas.
“Siempre hay un encargado, un familiar que regala la bombacha rosada, una madre, tía, abuela o capaz este año te toca a vos y arrancás la tradición si alguien la cortó”, mencionó Belén, comerciante de la ciudad.
Los precios varían y resulta accesible para tener un lindo presente en estas fiestas, a partir de $8900 se puede adquirir una bombacha.
Los precios de las bikinis:
“Tenemos todo lo que es mallas, bikini, enteriza, en todos los colores nuevos que hay, por ejempo: el cremita, el chocolate, el rojo, los estampados y las texturas que este año son tendencia”, mencionó Belén en referencia las diversas opciones de regalos que pueden encontrarse en el local ubicado en la Peatonal San Martin de la capital provincial.
La comerciante afirmo que también cuenta con variedad de talles en todas las prendas.
“Si por ahí no te gusta el conjunto armado, tenemos para armar la bikini como más te guste, combinas los colores, las marcas, los talles”, dijo y explicó “está bueno porque si no te va el talle dos, podés armar un tres y un dos”. Dando otra opción para regalar o autoregalarse en estas fiestas.
Los precios son diversos, partiendo de $39.000 en adelante, además de contar con distintos medios de pagos, como efectivo, débito o crédito y también la opción de pagos en cuotas.
Otra opción utilizada son las “Gift Card”, una tarjeta de regalo con un monto especifico que pauta la persona que la compra, las cuales no tienen fecha de vencimiento y permiten que la persona pueda elegir la prenda de su preferencia en base al valor de la misma.