Compras navideñas en la Peatonal San Martín de Paraná: gran movimiento a días de Nochebuena

Las compras navideñas en la Peatonal San Martín de Paraná marcan por estos días una de las postales más características de diciembre. A tan solo dos días de la Nochebuena, el principal paseo comercial de la ciudad se vio desbordado de personas que recorren el centro en busca de regalos, ofertas y propuestas accesibles para celebrar la Navidad.

Foto: Elonce.

Desde las primeras horas de la mañana, familias completas, parejas y grupos de amigos comenzaron a transitar la peatonal, generando un constante flujo de compradores. El movimiento se intensificó durante la tarde, cuando la temperatura bajó y más personas se sumaron al paseo para aprovechar las últimas jornadas previas a la celebración.

Foto: Elonce.

Los comerciantes coincidieron en que este tramo final antes de Navidad es clave para las ventas. Muchos clientes llegan con listas definidas, mientras que otros recorren los locales comparando precios y buscando promociones que se adapten a sus presupuestos.

Foto: Elonce.

Promociones, descuentos y horarios extendidos

En este contexto, los negocios de la Peatonal San Martín reforzaron sus estrategias comerciales con descuentos especiales, cuotas sin interés y promociones bancarias. Ropa, calzado, juguetes y artículos electrónicos se posicionaron como los productos más buscados durante las compras navideñas.

Foto: Elonce.

Varios locales decidieron extender sus horarios de atención para facilitar el acceso a los compradores, especialmente en las franjas horarias de mayor concurrencia.

Con la Nochebuena cada vez más cerca, se espera que el movimiento continúe en aumento durante las próximas horas. La Peatonal San Martín vuelve a consolidarse así como el epicentro de las compras navideñas en Paraná, reflejando una tradición que combina consumo, encuentro social y espíritu festivo.