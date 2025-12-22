 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Compras navideñas en la Peatonal San Martín de Paraná: gran movimiento a días de Nochebuena

Las compras navideñas en la Peatonal San Martín de Paraná generan un intenso movimiento comercial a pocos días de la Nochebuena, con locales colmados, promociones especiales y una gran presencia de vecinos y turistas.

22 de Diciembre de 2025
Peatonal San Martín repleta.
Peatonal San Martín repleta. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Las compras navideñas en la Peatonal San Martín de Paraná generan un intenso movimiento comercial a pocos días de la Nochebuena, con locales colmados, promociones especiales y una gran presencia de vecinos y turistas.

Las compras navideñas en la Peatonal San Martín de Paraná marcan por estos días una de las postales más características de diciembre. A tan solo dos días de la Nochebuena, el principal paseo comercial de la ciudad se vio desbordado de personas que recorren el centro en busca de regalos, ofertas y propuestas accesibles para celebrar la Navidad.

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Desde las primeras horas de la mañana, familias completas, parejas y grupos de amigos comenzaron a transitar la peatonal, generando un constante flujo de compradores. El movimiento se intensificó durante la tarde, cuando la temperatura bajó y más personas se sumaron al paseo para aprovechar las últimas jornadas previas a la celebración.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los comerciantes coincidieron en que este tramo final antes de Navidad es clave para las ventas. Muchos clientes llegan con listas definidas, mientras que otros recorren los locales comparando precios y buscando promociones que se adapten a sus presupuestos.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Promociones, descuentos y horarios extendidos

 

En este contexto, los negocios de la Peatonal San Martín reforzaron sus estrategias comerciales con descuentos especiales, cuotas sin interés y promociones bancarias. Ropa, calzado, juguetes y artículos electrónicos se posicionaron como los productos más buscados durante las compras navideñas.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Varios locales decidieron extender sus horarios de atención para facilitar el acceso a los compradores, especialmente en las franjas horarias de mayor concurrencia.

 

Con la Nochebuena cada vez más cerca, se espera que el movimiento continúe en aumento durante las próximas horas. La Peatonal San Martín vuelve a consolidarse así como el epicentro de las compras navideñas en Paraná, reflejando una tradición que combina consumo, encuentro social y espíritu festivo.

 

 

La Banda de música de la policía recorre la peatonal

Temas:

movimiento Peatonal San Martín Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso