Entregaron juguetes en el barrio Anacleto Medina de Paraná por Navidad

Este domingo por la tarde, en el barrio Anacleto Medina de la ciudad de Paraná, se llevó a cabo la tradicional entrega de juguetes a niños de la zona, como parte de la campaña navideña "Una sonrisa para un niño". La actividad, que ya se realiza de manera continua desde 2017, busca llevar alegría y esperanza a los pequeños de la ciudad en vísperas de la Navidad.

El evento, organizado por un grupo de vecinos y colaboradores, se destacó por el entusiasmo y las sonrisas de los niños al recibir su obsequio. Héctor Larrea, uno de los principales organizadores de la campaña, expresó su satisfacción por poder seguir llevando a cabo esta actividad. "En esta tarde dimos inicio a la campaña 'Una sonrisa para un niño' en el año 2017 y continuamos realizándola. Dios nos ha ayudado hasta este momento, y verdaderamente me siento contento de ver a los niños sonriendo con un juguete en su mano", comentó Larrea.

Un evento con un fuerte apoyo comunitario

La campaña "Una sonrisa para un niño" ha contado con la colaboración de muchos vecinos del barrio Anacleto Medina, quienes se han sumado con donaciones y tiempo para hacer posible la entrega de los juguetes. Los organizadores destacaron el trabajo en equipo y el apoyo de quienes, año tras año, se suman a esta noble causa para que los niños del barrio puedan disfrutar de la Navidad.

"Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este trabajo", agregó Héctor Larrea, agradeciendo el esfuerzo colectivo que permite llevar un poco de felicidad a quienes más lo necesitan. La entrega de juguetes no solo significó un regalo material, sino también un gesto de solidaridad y amor en una de las épocas más esperadas por los niños.