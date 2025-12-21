Intenso movimiento en la Peatonal San Martín de Paraná por las compras de Navidad

A tan solo cuatro días de la Nochebuena, la Peatonal San Martín de Paraná se encuentra desbordada de gente, en lo que es una de las jornadas más intensas de compras de fin de año. Desde tempranas horas de la mañana, el centro de la ciudad se ha convertido en un verdadero hervidero de personas que buscan los mejores regalos para sus seres queridos, aprovechando las últimas oportunidades antes de la celebración de la Navidad.

Las tiendas de la zona han intensificado sus ofertas, con descuentos especiales en diversos productos, desde ropa y calzado hasta artículos electrónicos y juguetes. Los comercios están preparados para recibir a un público que, como cada año, se apresura para completar sus compras a último momento. Los pasillos de la Peatonal San Martín están llenos de familias y grupos de amigos que, a pesar del calor y el bullicio, no pierden la oportunidad de aprovechar las promociones de la temporada.

Foto: Elonce.

Ofertas y promociones para todos los gustos en la Peatonal San Martín

Los comerciantes de la Peatonal San Martín se han esmerado por ofrecer productos variados a precios accesibles, adaptándose a la diversidad de gustos y presupuestos de los compradores. Juguetes, ropa de temporada y productos electrónicos son los más buscados en estas fechas, y se pueden encontrar tanto en los tradicionales locales.

Foto: Elonce.

A pesar de la masiva concurrencia, la Peatonal San Martín mantiene su encanto navideño. El ambiente festivo se refleja en las decoraciones y el espíritu de los comerciantes, que se muestran siempre dispuestos a ayudar a los compradores a elegir el mejor regalo. La gran cantidad de personas que recorren la peatonal también se debe al aumento en la cantidad de turistas que eligen Paraná para disfrutar de sus vacaciones de fin de año.