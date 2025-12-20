 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El Paseo Navideño y la feria en Plaza de las Colectividades, un punto de encuentro para familias en Paraná

20 de Diciembre de 2025
Postales de la noche sabatina en la feria.
Postales de la noche sabatina en la feria. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El Paseo Navideño, ubicado en Plaza de las Colectividades, se consolidó como uno de los principales atractivos para las familias durante este fin de semana, ofreciendo una experiencia única para disfrutar del espíritu navideño.

El Paseo Navideño, que se desarrolla en la Plaza de las Colectividades, se consolidó este sábado como uno de los puntos más visitados de la ciudad, atrayendo a numerosas familias a pesar de las intensas lluvias que cayeron durante la jornada. Una vez que cesaron las precipitaciones, los vecinos aprovecharon para recorrer este hermoso espacio ambientado especialmente para celebrar las fiestas navideñas. Con la iluminación nocturna y las decoraciones alusivas a la Navidad, el paseo ofrece una experiencia mágica para grandes y chicos.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Este atractivo, que ha ganado popularidad en los últimos años, se presenta como una opción ideal para disfrutar de una tarde o noche en familia, recreándose en un ambiente festivo y relajado. El paseo está diseñado para el disfrute de los más pequeños, pero también ha cautivado a los adultos por su cálida atmósfera navideña.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Decoración, fotos con Papá Noel y la magia de la Navidad

 

Entre los principales atractivos del Paseo Navideño, se destaca el colorido y detallado entorno que recrea escenas navideñas tradicionales, creando un clima ideal para fotos y recuerdos.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La puesta en escena está pensada para capturar la atención del público infantil, con detalles que transportan a los visitantes a un cuento navideño. A medida que cae la noche, la iluminación resalta aún más el espíritu festivo, creando una atmósfera acogedora y alegre que invita a recorrer el lugar y disfrutar de cada rincón.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

El Paseo Navideño estará disponible hasta Reyes Magos

 

El Paseo Navideño es el único de estas características en la ciudad y estará abierto al público hasta la celebración de los Reyes Magos. Durante este tiempo, las familias podrán seguir disfrutando de su ambientación, participando de actividades y viviendo la magia de la Navidad. Esta propuesta se ha convertido en un clásico navideño que fortalece el espíritu de comunidad y celebra la temporada más esperada del año.

 

Más postales

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

Temas:

paseo navideño feria plaza de las colectividades
