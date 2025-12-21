Papá Noel repartió alegría, sonrisas y regalos a niños en Seguí: la novedosa propuesta de vecinos para este domingo

Este domingo, los niños de Seguí vivieron una jornada mágica gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos, que organizaron una actividad para llevar la alegría de Papá Noel a los más pequeños de la localidad.
El espíritu navideño invadió las calles de Seguí este domingo, cuando un grupo de vecinos decidió llevar a cabo una novedosa propuesta para sorprender a los niños del pueblo. Con la figura de Papá Noel a la cabeza, los organizadores recorrieron diversos puntos de la localidad repartiendo regalos y una dosis extra de alegría. La actividad no solo buscaba acercar la magia de la Navidad a los más pequeños, sino también fortalecer los lazos comunitarios y hacer que todos los vecinos compartieran un momento especial.
El evento, que comenzó en la tarde del domingo, se caracterizó por su calidez y el entusiasmo de los participantes. Los niños, acompañados por sus familias, recibieron con emoción la visita de Papá Noel, quien no solo les entregó regalos, sino que también les dedicó tiempo y sonrisas. La propuesta, que surgió de manera espontánea entre los residentes de Seguí, rápidamente cobró fuerza y se convirtió en una tradición local que promete perdurar en los próximos años.
Un encuentro comunitario para fomentar el espíritu navideño
La organización del evento estuvo a cargo de un grupo de vecinos que, sin ánimo de lucro, decidieron dedicar su tiempo y recursos para ofrecer una alternativa navideña para las familias de Seguí. Además de la entrega de regalos, se realizaron diferentes actividades recreativas para que los niños pudieran disfrutar de la tarde al máximo.