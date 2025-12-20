Cena navideña en el merendero "Los chicos del Perejil": solidaridad, emoción y trabajo comunitario

REDACCIÓN ELONCE
La Cena navideña en el merendero "Los chicos del Perejil" reunió a más de 120 niños y niñas del barrio en una jornada cargada de emoción, agradecimientos y logros comunitarios que reflejan el esfuerzo sostenido de vecinos y organizaciones solidarias.
La Cena navideña en el merendero "Los chicos del Perejil" se llevó adelante en un clima de alegría y compromiso social, pese a las inclemencias del tiempo que obligaron a reorganizar la celebración. Tras una breve pausa de la lluvia, los niños del barrio comenzaron a ingresar al salón para compartir una cena anticipada de Navidad, preparada con esfuerzo y amor por quienes sostienen el merendero desde hace años.
La referente del merendero, Esther, expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible el evento: “Lo principal es poder agradecerle a la gente que nos ayudó”.
Una organización pensada para todos los chicos
Actualmente, el merendero asiste a unos 120 niños de distintas edades, desde bebés hasta adolescentes. “Nosotros estamos asistiendo a 120 chicos”, explicó Esther, detallando que debieron organizar el ingreso en tandas debido al tamaño del salón. “Hacemos dos tandas de entrada y salida de los chicos”, señaló.
El menú fue preparado cuidadosamente para que cada niño tuviera una cena completa. “Tenemos pollo al horno con una ensalada rusa y de postre tenemos ensalada de fruta”, explicó. Luego de la comida, se realizó un sorteo y cada chico recibió una bolsa con golosinas y pan dulce para llevar a su casa. “Después cuando se retire se le entregará una bolsa de golosina a cada chico para que se lleve a su casa”.
Con ocho años de trabajo ininterrumpido, el merendero se sostiene gracias a la ayuda comunitaria. “Nosotros ya hace 8 años que estamos trabajando para ellos”, contó Esther, quien también compartió su emoción personal: “Soy feliz porque a ver que tantos chicos que tienen un plato de comida para mí es la felicidad más grande”.