Navidad 2025: consumo moderado, descuentos y apuestas del comercio para sostener ventas

A días de la Navidad, el comercio minorista en todo el país transita una campaña marcada por expectativas moderadas, fuerte uso de promociones y un consumidor cuidadoso con el gasto. Tras un año complejo para distintos rubros, especialmente los vinculados al consumo masivo, las fiestas aparecen como una oportunidad para contener la caída de ventas, aunque sin proyecciones de un repunte significativo.

En ese contexto, los comercios apuestan a precios estables, descuentos, cuotas sin interés y acciones conjuntas con bancos y gobiernos locales para incentivar las compras. La competencia de productos importados, los canales informales y la comparación constante de precios condicionan el comportamiento de los consumidores, que tienden a concentrar las compras en los últimos días previos a las celebraciones.

Compras en Navidad.

Paraná: más circulación, ventas contenidas y apuesta al aguinaldo

En la capital entrerriana, la peatonal y el microcentro mostraron una fuerte circulación de personas, impulsada por eventos culturales y comerciales, aunque desde el sector advirtieron que ese flujo no siempre se traduce en ventas concretas.

Referentes de la Cámara de Comerciantes del Microcentro explicaron que el consumidor recorre, consulta precios y posterga la decisión de compra para último momento. Si bien diciembre suele mejorar respecto de meses anteriores, el nivel de ventas se mantiene por debajo del año pasado.

Ante este escenario, los comercios implementaron descuentos, liquidaciones y horarios extendidos, especialmente en los días previos a Navidad, e incluso prevén abrir el domingo previo a las fiestas. Las expectativas están puestas en el impacto del aguinaldo, que comenzó a percibirse en estos días y podría dar un impulso final a las ventas.

Datos privados muestran que una amplia mayoría de los compradores prioriza beneficios y promociones al momento de elegir dónde gastar, lo que obliga a los comercios a ajustar márgenes y diseñar estrategias específicas para atraer público. A nivel sectorial, distintas cámaras advierten que en muchos casos se trabaja con valores por debajo de lo sostenible, una situación que se profundiza en fechas clave.

Con este telón de fondo, el desempeño comercial muestra realidades dispares según la provincia, con centros urbanos que registran mayor circulación, pero no siempre acompañada por un aumento proporcional en las ventas.

Córdoba: movimiento, promociones y un consumo atento al precio

En la ciudad de Córdoba, el centro comercial mostró en los últimos días un incremento sostenido de la afluencia de público, impulsado principalmente por las compras de juguetes y regalos. Los comercios reforzaron su oferta con recambio de mercadería, descuentos y opciones de financiación, en el marco de iniciativas conjuntas entre el sector público y privado.

Desde entidades empresarias locales destacaron el impacto de campañas que combinan sorteos y beneficios bancarios, pensadas para incentivar las compras en el área céntrica. Aun así, los comerciantes coinciden en que el consumo se activa sobre el final, con un cliente que compara precios y mantiene un ticket promedio moderado.

Referentes del rubro juguetero señalaron en medios locales que la apertura de importaciones amplió la variedad de productos y generó mayor competencia de precios, con un buen desempeño de artículos importados y algunos productos de mayor valor, aunque estos últimos representan un segmento puntual.

Desde el sector comercial también advirtieron sobre el impacto de la venta informal y las manifestaciones en el centro, factores que afectan la circulación y el normal desarrollo de la actividad en una semana clave para las ventas.

Mendoza: campañas con premios y beneficios para atraer compradores

En Mendoza, los comercios del centro lanzaron una nueva edición de una campaña de incentivo al consumo que combina sorteos, premios y obsequios para quienes realicen compras durante las fiestas. La iniciativa apunta no solo a la Navidad, sino también a las ventas de fin de año y Reyes.

Los compradores pueden participar a través de códigos QR en locales adheridos, con premios que incluyen órdenes de compra y beneficios adicionales para quienes superen determinados montos de consumo. Además, se habilitaron stands informativos en el microcentro para facilitar la participación.

Desde la cámara empresarial que impulsa la propuesta señalaron que el objetivo es recuperar ritmo de ventas tras un año atravesado por cambios en los hábitos de consumo y mayor competencia de compras fuera de la provincia y del país.

La expectativa del sector es que este tipo de acciones ayuden a canalizar el consumo hacia los comercios locales, en un escenario todavía desafiante.

Compras de Navidad

Tucumán: horarios especiales ante ventas débiles y expectativas prudentes

En San Miguel de Tucumán, la campaña navideña se desarrolla con ventas por debajo de lo esperado, lo que llevó a los comerciantes del microcentro a definir horarios especiales para los días previos a las fiestas. La medida busca adaptarse al comportamiento del consumidor y optimizar costos operativos.

Desde la Cámara de Comercio local explicaron en declaraciones a medios provinciales que el sector arrastra una caída sostenida de ventas durante el año y que diciembre, si bien suele ser el mes más fuerte, no muestra este año el dinamismo habitual.

El comercio funcionará con horarios extendidos y corridos en los días previos a Navidad y Año Nuevo, mientras que no se prevé la apertura dominical, al considerar que no genera un incremento significativo en el movimiento.

Las expectativas siguen siendo cautas, con comerciantes enfocados en sostener la actividad de cara a un verano que tradicionalmente presenta una baja en el consumo urbano.

San Juan: repunte del movimiento en el microcentro y alivio para el sector

En San Juan, el microcentro registró en los últimos días un repunte del movimiento comercial, impulsado por las compras navideñas. Desde la Cámara de Comercio y Servicios provincial señalaron que el aumento de público representó un alivio para el sector, tras semanas de bajo nivel de actividad.

Los principales corredores comerciales y galerías concentraron una mayor afluencia de vecinos, en una de las etapas más relevantes del año para el comercio minorista.

La entidad destacó además el refuerzo de los operativos de seguridad, coordinados con la policía provincial, para garantizar orden y tranquilidad tanto a comerciantes como a consumidores durante las fiestas. Desde el sector valoraron el trabajo conjunto entre organismos públicos y privados para acompañar el crecimiento del movimiento comercial.

Juguetes

Misiones: jugueterías con precios contenidos y expectativas moderadas

En Misiones, las jugueterías encaran la campaña navideña con proyecciones prudentes, apoyadas en promociones y facilidades de pago para estimular un consumo que se mantiene deprimido. Tras un año adverso para la producción nacional, el sector busca que las fiestas ayuden a amortiguar la caída de ventas.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtieron que muchos comercios trabajan con precios por debajo de los niveles sostenibles, una situación que se replica en distintas provincias y rubros.

La competencia de productos importados y la expansión de canales informales condicionan el desempeño del sector, que apuesta a precios estables y promociones como principal herramienta para atraer a los consumidores en las últimas semanas del año. (Ámbito)