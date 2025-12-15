Ventas en la peatonal San Martín: expectativas, precios accesibles y consumo familiar en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Las ventas en la peatonal San Martín muestran un movimiento constante en la previa de las fiestas. Comerciantes y consumidores destacan precios accesibles, variedad de opciones y un consumo centrado en los regalos para toda la familia.
Ventas en la peatonal San Martín es la postal que deja el centro de Paraná en los días previos a las celebraciones de fin de año. Con una tarde agradable como marco, vecinos y turistas recorren los comercios en busca de regalos, promociones y alternativas que se adapten a distintos presupuestos, en un contexto donde el consumo se mantiene activo pero medido.
Uno de los rubros más elegidos es el calzado. Una tienda de zapatillas ubicada en pleno centro de la ciudad fue uno de los puntos con mayor afluencia de clientes. Según testificó una de las vendedoras del local, “Están comprando regalos, se compra mucho para fiestas y eventos. Siempre aprovechan las fiestas que tienen en las mesas”. Además, expresó que los obsequios que se llevan los clientes están pensados para todos los integrantes del grupo familiar.
En relación a los valores, la comerciante destacó que “los precios son bastantes accesibles. Gastan entre 30 y 40 mil pesos”, y explicó que con ese monto es posible adquirir incluso dos pares de calzado. Como ejemplo, mencionó que las ojotas se consiguen a $9.000 o $6.000. En cuanto a las formas de pago, precisó que abonando en efectivo, transferencia o débito el precio se mantiene, mientras que con tarjeta de crédito se utiliza el precio de lista, que es levemente superior.
Consumo cauteloso y prioridades familiares
El movimiento no se limita solo a los locales comerciales, sino que también se percibe en el diálogo con los peatones. Una pareja que paseaba por la peatonal durante la tarde comentó que el gasto final dependerá de los ingresos que logren reunir de cara a la Navidad. No obstante, remarcaron una prioridad que se repite en muchos hogares: “Para los nietos y bisnietos uno siempre gasta”.
En la misma sintonía, una joven que recorría distintos comercios señaló: “Andamos comprando cosas. Hay que buscar bastante”, reflejando la necesidad de comparar precios y opciones antes de concretar una compra. Además, indicó que estima gastar al menos $150.000 en esta ocasión, una cifra que muestra la importancia de las fiestas en el presupuesto familiar.
Desde otro comercio de la peatonal, el balance de la jornada fue variado pero positivo. “Hay de todo un poco: venta, consulta, reserva. Hay productos más económicos, depende de lo que uno busque”, señalaron, dando cuenta de un consumo heterogéneo que se adapta a las posibilidades de cada cliente. Así, las ventas en la peatonal San Martín continúan marcando el pulso comercial del centro paranaense en la antesala de las fiestas.