Pesebre litoraleño y la inauguración del campanario marcan las celebraciones navideñas en la Parroquia Santa Ana

La Parroquia Santa Ana celebró la Navidad con un emotivo pesebre litoraleño y la inauguración de su nuevo campanario, destacando la participación activa de la comunidad.
La Parroquia Santa Ana celebró este fin de semana las fiestas navideñas con un evento muy especial: la presentación de un pesebre litoraleño que convocó a una gran cantidad de vecinos y miembros de la comunidad. La actividad se llevó a cabo en el marco de las celebraciones navideñas y destacó por su fuerte impronta local, reflejada no solo en la ambientación, sino también en los elementos característicos del Litoral argentino. Esta propuesta se consolidó como un homenaje a las tradiciones de la región y una forma de fortalecer el espíritu comunitario.
El pesebre fue organizado y protagonizado por los miembros del grupo de Infancia y Adolescencia Misionera (IAM), quienes tuvieron un rol central en el desarrollo de la actividad. Los niños y adolescentes se mostraron muy comprometidos y entusiastas durante la representación, lo que permitió transmitir un mensaje de fe, esperanza y pertenencia.
El mensaje de fe y compromiso a través del pesebre litoraleño
Durante la puesta en escena, el pesebre no solo mostró a los personajes tradicionales del nacimiento de Jesús, sino que también integró elementos típicos del Litoral, como artesanías locales, plantas autóctonas y otros símbolos que representan la identidad cultural de la región. Esta propuesta, que fue recibida con gran entusiasmo por los asistentes, permitió a la comunidad disfrutar de una representación auténtica, en la que los niños y adolescentes no solo participaron activamente, sino que también ofrecieron un mensaje de fe y compromiso.
A medida que la representación avanzaba, el público se unió en un ambiente de reflexión y espiritualidad, en el que la conexión entre lo religioso y lo cultural fue palpable. Los rostros emocionados de los asistentes reflejaron la importancia de este tipo de actividades que revalorizan las tradiciones locales mientras celebran la llegada del Niño Jesús.
Inauguración del nuevo campanario: un símbolo para la comunidad
En el mismo marco de las celebraciones navideñas, la Parroquia Santa Ana inauguró su nuevo campanario, un acontecimiento que fue ampliamente celebrado por la comunidad. El campanario había sido instalado durante los primeros días de diciembre y se convirtió en un nuevo símbolo para el templo.
El campanario, que fue financiado con el apoyo de los feligreses y la colaboración de diversos actores locales, representa un importante avance en la infraestructura del templo. La habilitación de esta nueva estructura fue vista como una forma de reafirmar el compromiso de la Parroquia Santa Ana con la comunidad, con el fortalecimiento de su vida espiritual y con la continuidad de las celebraciones religiosas.