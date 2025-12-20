Se llevó a cabo el concierto navideño y pesebre viviente en el Polideportivo del Colegio Santa Teresita

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad se reunió en el Polideportivo del Colegio Santa Teresita para disfrutar de un emotivo concierto navideño, seguido de la representación del pesebre viviente.
Este sábado, el Polideportivo del Colegio Santa Teresita fue el escenario de un emotivo concierto navideño, que dio inicio a las celebraciones de la comunidad en estos días tan especiales. El evento, que reunió a cientos de familias, comenzó con una actuación de coros locales, bajo la dirección de Marcelo Vargas.
El director del coro destacó la colaboración entre tres agrupaciones corales: Coro Felicidad Coral, Coro Santa Teresita y Coro Infinito, quienes se unieron para presentar una serie de canciones que pusieron al público en un ambiente festivo y de esperanza.
A pesar de las dificultades climáticas, que obligaron a reubicar el evento, la comunidad no se dejó desanimar y continuó adelante con la celebración. El padre Diego Rausch, quien lidera la comunidad religiosa de Santa Teresita, expresó su gratitud por el apoyo de todos los presentes y enfatizó que este tipo de eventos son fundamentales para vivir la verdadera esencia de la Navidad: paz, alegría y reconciliación.
El mensaje de Navidad y el trabajo comunitario
Durante la noche, el sacerdote Diego Rausch compartió un mensaje de reflexión para estas fiestas, subrayando los valores cristianos que la Navidad representa: la paz, la familia y la reconciliación. "La Navidad es un tiempo para acercarnos más a Dios, reflexionar sobre los misterios de la fe y compartir momentos de unión", expresó. Además, destacó la importancia del trabajo comunitario, ya que los miembros de la iglesia, tanto jóvenes como adultos, colaboraron estrechamente para llevar a cabo las representaciones y el evento.
El pesebre viviente, que fue representado por niños y jóvenes de la comunidad, trajo a la vida la historia del nacimiento de Jesús. A pesar de que inicialmente se había planeado realizar la representación en el atrio del templo, la reubicación al Polideportivo no restó emoción ni belleza al acto, que fue acompañado por un nutrido público que se mostró entusiasta y emocionado por el esfuerzo de todos los participantes.
Cantos navideños y la invitación a seguir cantando
El evento también destacó la unión y el esfuerzo detrás del trabajo coral, que fue el resultado de un mes y medio de ensayos entre los tres coros. Marcelo Vargas, director de las agrupaciones, comentó que la colaboración entre los diferentes coros permitió lograr un espectáculo único, con canciones navideñas interpretadas con gran armonía. El director invitó a la comunidad a unirse a las agrupaciones corales, recordando que existen coros para todos los gustos, desde los más tradicionales hasta los que incorporan géneros como el rock.
"Es muy importante que las personas se animen a cantar, ya que la actividad coral está más presente de lo que muchos creen", añadió Vargas. La noche concluyó con la promesa de más eventos y la invitación a seguir disfrutando de la música como una forma de celebración comunitaria en estas fiestas.