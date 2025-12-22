Suma de Voluntades hará una recorrida especial con moteros, Papá Noel y la Banda de Música de la Policía

REDACCIÓN ELONCE
Suma de Voluntades hará una recorrida especial con moteros solidarios, Papá Noel y la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, en una recorrida por plazas de Paraná. También recibirán donaciones de alimentos para la cena de Navidad.
Suma de Voluntades reúne donaciones para la cena navideña y organiza un evento especial este lunes, con la participación de moteros solidarios, Papá Noel en moto y Banda de Música de la Policía de Entre Ríos con el objetivo de llevar alegría y comida a personas en situación de vulnerabilidad.
La actividad, que se realizará en distintas plazas de Paraná, busca entregar golosinas, regalos y alimentos a más de 500 personas.
Además, la iniciativa incluye la tradicional cena de los lunes de Suma de Voluntades, que se realiza en coordinación con el Municipio y la organización Cielo Nuevo, y que en esta ocasión tendrá un cierre especial con música navideña en la Plaza 1º de Mayo y la Plaza Sáenz Peña.
Motociclistas y solidaridad en acción
Silvia Gallea, representante de la organización, destacó la importancia de la participación de los moteros: “Va a erizar la piel porque esta es la primera vez que ellos se suman a la recorrida”.
El evento contará con la presencia de Papá Noel, que recorrerá las calles en las motos junto a los moteros: “Va a estar sacándose fotos y saludando a los chicos, y la Banda de Música de la Policía va a estar haciendo villancicos en la Plaza de Mayo”, agregó.
Cómo colaborar con la iniciativa
La organización también convoca a la ciudadanía a colaborar con donaciones de alimentos típicos navideños. “Los que quieran donar un budín o un turrón, bienvenidos sean. Queremos acompañar a la gente que está sola en situaciones vulnerables”, explicó la voluntaria.
Los moteros solidarios se reunirán a las 19:30 en la sede como punto de partida, para salir en caravana a las 20 por las calles de Paraná, finalizando la recorrida en Plaza Sáenz Peña. La comunidad está invitada a sumarse y aplaudir la iniciativa, y a acercar sus donaciones a la sede para garantizar que la cena navideña llegue a todos.