Suma de Voluntades hará una recorrida especial con moteros, Papá Noel y la Banda de Música de la Policía

22 de Diciembre de 2025
Reunirán donaciones de alimentos.
Reunirán donaciones de alimentos. Foto: Elonce

Suma de Voluntades reúne donaciones para la cena navideña y organiza un evento especial este lunes, con la participación de moteros solidarios, Papá Noel en moto y Banda de Música de la Policía de Entre Ríos con el objetivo de llevar alegría y comida a personas en situación de vulnerabilidad.

 

La actividad, que se realizará en distintas plazas de Paraná, busca entregar golosinas, regalos y alimentos a más de 500 personas.

 

 

Además, la iniciativa incluye la tradicional cena de los lunes de Suma de Voluntades, que se realiza en coordinación con el Municipio y la organización Cielo Nuevo, y que en esta ocasión tendrá un cierre especial con música navideña en la Plaza 1º de Mayo y la Plaza Sáenz Peña.

Suma de Voluntades junta donaciones para la cena navideña

Motociclistas y solidaridad en acción

Silvia Gallea, representante de la organización, destacó la importancia de la participación de los moteros: “Va a erizar la piel porque esta es la primera vez que ellos se suman a la recorrida”.

El evento contará con la presencia de Papá Noel, que recorrerá las calles en las motos junto a los moteros: “Va a estar sacándose fotos y saludando a los chicos, y la Banda de Música de la Policía va a estar haciendo villancicos en la Plaza de Mayo”, agregó.

 

Cómo colaborar con la iniciativa

La organización también convoca a la ciudadanía a colaborar con donaciones de alimentos típicos navideños. “Los que quieran donar un budín o un turrón, bienvenidos sean. Queremos acompañar a la gente que está sola en situaciones vulnerables”, explicó la voluntaria.

Los moteros solidarios se reunirán a las 19:30 en la sede como punto de partida, para salir en caravana a las 20 por las calles de Paraná, finalizando la recorrida en Plaza Sáenz Peña. La comunidad está invitada a sumarse y aplaudir la iniciativa, y a acercar sus donaciones a la sede para garantizar que la cena navideña llegue a todos.

Temas:

Papá Noel Moteros solidarios recorrida Suma de Voluntades donaciones Navidad
