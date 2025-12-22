La Policía de Entre Ríos realizará un Pesebre Viviente en barrio San Agustín

REDACCIÓN ELONCE
La Policía de Entre Ríos realizará un Pesebre Viviente este martes 23 de diciembre, a partir de las 20, en el anfiteatro Linares Cardozo, de barrio San Agustín. La actividad contará con el cierre a cargo de la Banda de Música de la Policía, supo Elonce.
La Policía de Entre Ríos realizará un Pesebre Viviente este martes 23 de diciembre, a partir de las 20, en el anfiteatro Linares Cardozo, de barrio San Agustín. La actividad contará con la participación de cadetes de la Escuela de Policía, funcionarios policiales y, como cierre, se presentará la Banda de Música.
El evento se gestó bajo la iniciativa del padre Ricardo López, capellán de la Policía de Entre Ríos, con la colaboración de varios miembros de la institución.
Pamela Miño, responsable de prensa y pastoral, compartió con Elonce la importancia de la actividad, destacando la relevancia de acercarse a la comunidad de una manera diferente, especialmente en estas fechas.
"Este pesebre viviente tiene este mensaje del servicio de la esperanza de la Policía de Entre Ríos hacia nuestra comunidad. Participan cadetes de la escuela superior de oficiales también, policías, funcionarios policiales y los hijos también de distintos funcionarios", detalló Miño.
Además, explicó que se trata de un evento "muy sentido" y con un mensaje profundo: “Es un mensaje de sentir, de recibir a nuestro señor Jesucristo, y también de abrirnos a la comunidad. Por eso elegimos el barrio San Agustín, que también es una comunidad que nos ha recibido con los brazos abiertos. Estamos muy contentos porque ellos también van a participar, son los niños del barrio y los adultos también", indicó.
En ese sentido, dijo que "la invitación es extensiva para llevarse el mate, un sillón. Todos tienen alguna parte de protagonismo, todos necesitan que Jesús nazca en su corazón".
El padre Ricardo López, capellán de la Policía, destacó la importancia de participar de esta actividad para fortalecer el mensaje de esperanza y espiritualidad. "Es un hecho para la sociedad toda, y bueno, qué importante que cada uno pueda participar, acercarse y con los símbolos, la música, los gestos, la representación misma del pesebre, nos ayude a ablandar el corazón y dejarle lugar para Dios. Esa es la idea: dejarle un lugar para Dios", expresó.
En cuanto a la relevancia de realizar el evento en el Barrio San Agustín, López destacó: "El policía, que siempre camina, que está, que ayuda, acompaña, puede acercarse de esta manera más sensible a esta realidad, no solamente de la Navidad, sino también lo que implica la Navidad, que es a veces la familia, las situaciones difíciles. Porque es en Navidad también donde uno pone, expresa o expone o siente más, a veces, la necesidad, los problemas, las dificultades. La Policía quiere acercarse de otra manera, desde otro ángulo, a esta realidad de la Navidad”.
Además de este evento, la Banda de Música de la Policía tendrá dos presentaciones más este lunes 22 de diciembre: una a las 20 en la Plaza 1º de Mayo y otra en la Plaza Sáenz Peña, después de las 21.
"La idea es que la Policía colabore, se sume y esté presente en este espíritu navideño, que no es solamente acordarse de algo, sino celebrarlo", concluyó Miño. Elonce.com