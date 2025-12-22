El Senado oficializó la convocatoria a sesión para tratar Presupuesto e Inocencia Fiscal

La Cámara alta fue convocada para el viernes al mediodía con el objetivo de convertir en ley el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal. El oficialismo buscará los votos necesarios tras descartar cambios sensibles y negociar apoyos clave.
El Senado de la Nación Argentina formalizó la convocatoria a una sesión especial para el viernes al mediodía, en la que el oficialismo buscará convertir en ley dos iniciativas centrales de su agenda económica: el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal. Ambas propuestas habían sido aprobadas por la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves pasado, tras extensas negociaciones y un debate atravesado por fuertes tensiones políticas.
La citación fue impulsada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, luego de la emisión de los despachos correspondientes y en base al acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria realizada el 16 de diciembre. Según el cronograma definido, el primer punto del temario será el Presupuesto 2026 y, posteriormente, se abordará el proyecto de Inocencia Fiscal.
La iniciativa de Inocencia Fiscal busca permitir que los ahorristas puedan incorporar al circuito formal los dólares adquiridos en el sistema informal, una medida que el Gobierno considera clave para ampliar la base de recursos y fortalecer la economía. En tanto, el Presupuesto 2026 es presentado por el oficialismo como una herramienta central para sostener el objetivo de déficit cero.
En este marco, La Libertad Avanza resolvió impulsar el dictamen de comisión del Presupuesto con los cambios ya introducidos por Diputados, descartando la reincorporación del capítulo XI. Ese apartado, en su artículo 75, contemplaba la derogación de leyes vinculadas a discapacidad y universidades, lo que había generado un amplio rechazo en distintos bloques.
Si bien el Gobierno había manifestado la intención de volver a incluir ese capítulo, la negativa de senadores radicales y de bloques provinciales resultó determinante para que el oficialismo desistiera de modificar el texto aprobado en Diputados. Fuentes parlamentarias señalaron que esta decisión respondió a la necesidad de garantizar los votos necesarios para sancionar la ley sin sobresaltos.
Incluso durante el domingo se realizó un último intento para convencer a senadores aliados de aceptar la reincorporación del capítulo XI, pero la negociación volvió a fracasar. De esta manera, el Gobierno podrá avanzar con la aprobación del Presupuesto, aunque sin la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades, la restricción de la ley de Zona Fría, la regularización de deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas, ni cambios en la coparticipación federal destinada a la Ciudad de Buenos Aires.
La última negociación se desarrolló en una reunión virtual encabezada por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, según consignaron fuentes parlamentarias. A pesar de los esfuerzos, no se logró el consenso necesario para introducir modificaciones al texto.
Tras este escenario, el presidente Javier Milei destacó públicamente el avance legislativo. “Logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, afirmó en declaraciones televisivas. Además, explicó que, ante la imposibilidad de derogar las leyes cuestionadas, el Ejecutivo avanzará en una reasignación de partidas y una reformulación de recursos dentro de cada área.
La estrategia de mantener el texto aprobado en Diputados permitiría al oficialismo reunir una base de apoyos significativa en el Senado. Según trascendió, La Libertad Avanza contaría con 21 votos propios, a los que se sumarían unos diez de la Unión Cívica Radical, dos del PRO y al menos cinco senadores provinciales, además de eventuales respaldos individuales.
En paralelo, el interbloque peronista anticipó que votará en contra del Presupuesto 2026, aunque intentará introducir modificaciones puntuales. En particular, buscará anular el artículo 30, que deroga normas que establecen una inversión mínima del 6% del PBI para educación, del 1% para el sistema nacional de ciencia y del 0,2% del gasto público para colegios técnicos.
Según fuentes legislativas, estos planteos responden a reclamos de sectores educativos que advierten sobre el impacto del recorte en el financiamiento, publicó Noticias Argentinas.
La sesión del viernes se perfila, así como un nuevo capítulo de alta tensión política, en el que el oficialismo apuesta a consolidar su hoja de ruta económica, mientras la oposición intenta preservar áreas sensibles del gasto público.