Paro nacional: este jueves no habrá servicio de tren en Paraná

El servicio de tren en Paraná no funcionará este jueves debido a un paro nacional convocado por el gremio de conductores ferroviarios. La medida, de 24 horas, impactará de manera directa en el ramal local que conecta la capital entrerriana con Colonia Avellaneda y el apeadero Enrique Berduc, conocido como La Picada.

Desde la delegación local de Trenes Argentinos confirmaron que la suspensión está prevista para toda la jornada. No obstante, señalaron que existe la posibilidad de que el Gobierno nacional dicte una conciliación obligatoria, lo que podría modificar el escenario en el transcurso del día.

Un paro con alcance nacional

La decisión fue adoptada por el sindicato La Fraternidad, que nuclea a los conductores de trenes en todo el país. El gremio anunció la huelga tras el fracaso de las negociaciones salariales y la falta de avances en la discusión paritaria.

Según comunicaron desde la organización, el reclamo se centra en la ausencia de una propuesta de actualización acorde al contexto inflacionario. Desde el sector sostienen que la pérdida del poder adquisitivo se profundizó en los últimos meses, lo que derivó en la convocatoria a la protesta.

Tren en Paraná. Foto: Archivo.

La medida alcanza tanto a servicios de pasajeros como a distintas operaciones ferroviarias, por lo que la afectación se replicará en varias provincias. En Entre Ríos, el impacto se sentirá especialmente en el recorrido urbano y periurbano que diariamente utilizan vecinos para trasladarse entre localidades cercanas.

Cómo afecta al servicio local

Durante el jueves no habrá salidas ni llegadas programadas del tren en Paraná, por lo que quedarán suspendidos todos los viajes habituales entre la estación central, Colonia Avellaneda y La Picada. De esta manera, quienes utilizan ese medio deberán optar por colectivos u otras alternativas de transporte.

Desde la delegación indicaron que el personal se mantendrá atento a cualquier novedad oficial. En caso de que se dicte la conciliación obligatoria, el servicio podría restablecerse, aunque hasta el momento la medida de fuerza continúa confirmada.