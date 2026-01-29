 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Conicet transmite en vivo una investigación sobre pingüinos en Chubut

El CONICET y la Fundación Rewilding Argentina realizan un nuevo streaming que genera pura ternura debido a que los protagonistas en esta oportunidad son los pingüinos de Magallanes. Se lleva a cabo en la provincia de Chubut y tiene como objetivo seguir toda su temporada reproductiva.

29 de Enero de 2026
Pingüinos en Chubut
Pingüinos en Chubut

El CONICET y la Fundación Rewilding Argentina realizan un nuevo streaming que genera pura ternura debido a que los protagonistas en esta oportunidad son los pingüinos de Magallanes. Se lleva a cabo en la provincia de Chubut y tiene como objetivo seguir toda su temporada reproductiva.

El CONICET y la Fundación Rewilding Argentina realizan un nuevo streaming que genera pura ternura debido a que los protagonistas en esta oportunidad son los pingüinos de Magallanes. Dicha transmisión se lleva a cabo en la provincia de Chubut y tiene como objetivo seguir toda su temporada de reproductiva.

 

A través de la cuenta de YouTube de Fundación Rewilding Argentina, expertos del CONICET concretan una nueva investigación en busca de conocer los secretos de la reserva de pingüinos.

 

La transmisión se realiza en la Isla Tova, la cual alberga una de las colonias de pingüinos de Magallanes más numerosas de Patagonia Azul, una de las áreas más biodiversas de la costa del Mar Argentino, según supo la Noticias Argentinas.

 

Las autoridades destacan que con la cámara en vivo “se puede observar el corazón de una colonia de pingüinos y seguir toda su temporada de reproductiva”, la cual va desde la construcción del nido y la puesta de huevos, hasta la eclosión y el cuidado de sus pichones.

 

A su vez, suman que este streaming permitirá avanzar con la investigación local sobre conservación, “permitiendo a los científicos estudiar el comportamiento y el éxito reproductivo de los pingüinos de forma remota y no invasiva, contribuyendo así a la protección de esta extraordinaria especie y su frágil hábitat”.

 

Conicet y Fundación Rewilding Argentina realizan un nuevo streaming: esta vez es sobre pingüinos

Temas:

CONICET Chubut Investigación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso