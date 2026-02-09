Se exhibe la muestra "Caseros, el comienzo de una nueva Argentina" en el Archivo General

La exposición conmemora la Batalla de Caseros de 1852 y propone un recorrido por documentos históricos, imágenes y reproducciones vinculadas al rol de Entre Ríos y de Urquiza en un hecho que marcó un punto de quiebre en la historia nacional.
El Archivo General de Entre Ríos abrió al público una muestra histórica titulada “Caseros, el comienzo de una nueva Argentina”, con el objetivo de conmemorar y revalorizar la Batalla de Caseros, ocurrida el 3 de febrero de 1852, un hecho que marcó un antes y un después en la historia del país.
La coordinadora del Archivo, Silvina Pérez, explicó que la propuesta busca poner en valor el rol de Entre Ríos y del general Justo José de Urquiza en la derrota del Ejército de la Confederación al mando del Ejército Grande, un triunfo que abrió una nueva etapa política e institucional en la Argentina.
“El objetivo es conmemorar y revalorizar la Batalla de Caseros, donde las tropas de la Confederación al mando de Urquiza lograron una victoria que marcó un antes y un después en la historia argentina”, señaló.
Documentos y piezas históricas
La muestra reúne material original y reproducciones que permiten reconstruir el proceso histórico previo y posterior a la batalla. Entre los elementos destacados se encuentra una reproducción de una obra donde aparece Urquiza, además de documentos fundamentales como el Pronunciamiento del 1° de mayo de 1851.
Ese texto, explicó Pérez, fue clave en la ruptura con Juan Manuel de Rosas. “A través de ese documento, Urquiza reasume el manejo de las relaciones exteriores y de paz de Entre Ríos para entenderse con el exterior. Es el punto de quiebre, porque acepta la renuncia que Rosas venía presentando reiteradamente y que nunca antes había sido aceptada”, detalló.
La exposición también contextualiza cómo, a partir de ese momento, Entre Ríos comenzó a organizar y amalgamar su ejército en zonas cercanas a la actual localidad de Rocamora, desde donde partieron las tropas hacia Diamante, otro sitio clave en la historia provincial.
Recorrido guiado y horarios
Además de documentos históricos, la muestra incluye fotografías actuales de lugares emblemáticos como Punta Gorda y el Palacio San José, permitiendo vincular el pasado con el presente.
La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 7.30 a 13, en la sede del Archivo General, ubicada en Alameda de la Federación 222, junto a Gendarmería. Los visitantes pueden recorrerla de manera autoguiada o solicitar orientación al personal del archivo, que brinda explicaciones sobre los antecedentes históricos y los hechos representados.
Desde la institución extendieron la invitación a la comunidad para acercarse y conocer más sobre la Batalla de Caseros, sus antecedentes y el valioso patrimonio documental que conserva el Archivo General de Entre Ríos, en un recorrido que permite comprender uno de los momentos fundacionales de la Argentina moderna.