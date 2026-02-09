Secuestraron droga y dinero en un allanamiento en Concordia

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Cerca del Hospital Masvernat

9 de Febrero de 2026
Un allanamiento realizado en la zona del Hospital Delicia Concepción Masvernat culminó con el secuestro de droga, municiones y dinero en efectivo, y la detención de una mujer, en el marco de una investigación iniciada por un hecho de hurto ocurrido durante la madrugada en la ciudad de Concordia.

 

Según se informó oficialmente, el procedimiento se originó a partir de una denuncia radicada por el hurto de una billetera que se encontraba en el interior de un domicilio que no contaba con medidas de seguridad. A partir de ese hecho, personal policial realizó tareas investigativas que permitieron identificar a la presunta autora.

 

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N°1 de Concordia libró una orden de allanamiento, la cual fue ejecutada por efectivos de la Comisaría Cuarta en una vivienda ubicada en inmediaciones del hospital Masvernat.

 

Resultado del procedimiento

El operativo arrojó resultado positivo. Durante la requisa, los uniformados lograron secuestrar 90 envoltorios que contenían cocaína, 21 cartuchos calibre .38 largo, envoltorios de nylon, la suma de 729.100 pesos en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa que se encuentra en etapa de investigación.

Como consecuencia del procedimiento, se procedió a la aprehensión de una mujer, quien quedó supeditada a la causa por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Temas:

Allanamiento en Concordia allanamiento
